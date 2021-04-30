***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 10:26
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933093
BIST
10:121.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.401
En Düşük
1.396
10:128,2484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:129,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0258
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:12470,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,97
|Açılış
|: 470,22
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,22
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:10
|TIRE
|6,18
|1.129.488
|% 9,96
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|BASCM
|13,90
|159.572
|% 8,68
|
|BJKAS
|8,30
|36.175.248
|% 8,36
|
|KRTEK
|11,70
|17.185.996
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|482.183
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,48
|17.780.490
|% -7,99
|
|FRIGO
|28,30
|6.376.579
|% -6,29
|
|KRDMD
|7,21
|92.108.246
|% 1,26
|
|EREGL
|19,26
|81.799.923
|% 0,00
|
|GARAN
|7,27
|62.677.826
|% 0,55
|
|BIOEN
|17,49
|52.728.804
|% -1,07
|
|PETKM
|6,75
|48.845.235
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,10
|33.016.473
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,21
|92.108.246
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,84
|20.137.102
|% 0,55
|
|GARAN
|7,27
|62.677.826
|% 0,55
|
|PETKM
|6,75
|48.845.235
|% 0,75
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2417
|8,2492
|% 0,56
|
|Euro
|9,9830
|9,9963
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4613
|11,5187
|% 0,55
|
|Frank
|9,0514
|9,1059
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1953
|2,2064
|% 0,71
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,98
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|67,83
|67,83
|-0,22
|