***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 17:24
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934955
BIST
17:181.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:188,3085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:1810,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:18483,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,95
|Açılış
|: 483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:18
|MRSHL
|313,50
|9.452.909
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.849.961
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.897.209
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|274.584.883
|% -9,72
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,10
|4.243.490
|% -8,44
|
|AYEN
|6,99
|60.692.142
|% -7,54
|
|KRDMD
|8,29
|3.185.949.782
|% 7,52
|
|GARAN
|7,34
|1.632.823.515
|% 1,24
|
|EREGL
|19,97
|1.429.209.129
|% 2,73
|
|THYAO
|12,88
|1.081.886.241
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,90
|789.341.455
|% 3,83
|
|KRDMD
|8,29
|3.185.949.782
|% 7,52
|
|GARAN
|7,34
|1.632.823.515
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,09
|461.713.317
|% 0,48
|
|PETKM
|6,83
|714.020.317
|% 1,34
|
|USAK
|2,60
|274.584.883
|% -9,72
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3030
|8,3058
|% -0,10
|
|Euro
|10,0238
|10,0309
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4861
|11,5437
|% -0,37
|
|Frank
|9,1113
|9,1662
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2082
|2,2192
|% -0,09
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|25,64
|
|Altın Gr.
|483
|484
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,19
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,80
|
Seans Raporu
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