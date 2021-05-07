***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 14:16
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935219
BIST
16:081.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,07
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:088,2562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0134
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2409
16:089,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1500
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9650
En Düşük
9,8100
16:08486,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,50
|Açılış
|: 486,07
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:08
|IHGZT
|1,43
|7.448.869
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.276.356
|% 9,99
|
|ERBOS
|82,95
|137.595.529
|% 8,50
|
|INTEM
|44,98
|4.790.487
|% 8,18
|
|VAKFN
|15,54
|5.318.736
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,89
|102.598.872
|% -9,13
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,00
|74.517.878
|% -6,81
|
|PETKM
|6,51
|4.951.370.306
|% -5,65
|
|GARAN
|7,74
|1.743.116.377
|% 4,74
|
|KOZAL
|129,10
|1.489.612.381
|% 5,39
|
|KRDMD
|8,25
|928.552.663
|% -0,36
|
|TUPRS
|95,85
|812.451.231
|% 4,53
|
|PETKM
|6,51
|4.951.370.306
|% -5,65
|
|YKBNK
|2,14
|720.689.481
|% 2,88
|
|TSKB
|1,30
|427.084.098
|% 4,84
|
|GARAN
|7,74
|1.743.116.377
|% 4,74
|
|SKBNK
|1,18
|217.672.149
|% 2,61
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2533
|8,2562
|% -0,16
|
|Euro
|9,9550
|9,9650
|% 1,53
|
|Sterlin
|11,4583
|11,5158
|% 0,05
|
|Frank
|9,0825
|9,1372
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1935
|2,2045
|% -0,21
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|13,39
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,60
|67,60
|-0,49
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