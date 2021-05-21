***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 13:22
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937171
BIST
16:161.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:168,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:1610,2123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0493
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:16508,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,45
|Açılış
|: 508,29
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:16
|SONME
|38,64
|7.406.394
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.927.306
|% 9,91
|
|FENER
|34,34
|487.200.355
|% 9,78
|
|SELGD
|4,09
|1.536.044
|% 7,92
|
|OZGYO
|1,83
|12.682.387
|% 7,65
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,58
|60.360.487
|% -8,17
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|740.281.376
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|675.699.825
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,60
|622.495.939
|% 2,40
|
|JANTS
|89,40
|621.195.608
|% 1,76
|
|BJKAS
|7,65
|579.119.485
|% 6,10
|
|YKBNK
|2,18
|376.883.998
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.914.453
|% 1,02
|
|GARAN
|8,21
|740.281.376
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|675.699.825
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,65
|579.119.485
|% 6,10
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3683
|8,3713
|% -0,11
|
|Euro
|10,2076
|10,2123
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8534
|11,9128
|% -0,03
|
|Frank
|9,2847
|9,3406
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2267
|2,2379
|% -0,06
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,59
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,38
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.406
|20,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|0,07
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|1,26
|