***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2021 10:00
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937386
BIST
10:121.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.454
10:128,3885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0269
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4355
En Düşük
8,3755
10:1210,2338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0255
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2867
En Düşük
10,2161
10:12508,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,07
|Açılış
|: 508,00
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,94
BIST En Aktif Hisseler10:12
|TRILC
|42,90
|97.562.943
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|15.841.513
|% 9,98
|
|EUKYO
|5,06
|1.564.108
|% 7,66
|
|SANFM
|16,28
|1.401.461
|% 7,11
|
|SONME
|41,30
|4.912.325
|% 6,88
|
|CMENT
|33,00
|44.187
|% -7,41
|
|MZHLD
|27,50
|5.500
|% -6,97
|
|JANTS
|83,00
|3.457.176
|% -5,68
|
|DIRIT
|4,94
|58.534
|% -5,00
|
|IDEAS
|78,75
|222.095
|% -4,78
|
|GARAN
|8,21
|135.667.890
|% 0,61
|
|THYAO
|13,54
|119.387.749
|% 0,37
|
|TRILC
|42,90
|97.562.943
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,13
|94.273.433
|% 1,25
|
|EREGL
|18,87
|80.735.823
|% 0,86
|
|TSKB
|1,39
|32.755.214
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,16
|37.573.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|135.667.890
|% 0,61
|
|KARSN
|4,68
|76.536.150
|% -3,31
|
|KRDMD
|8,13
|94.273.433
|% 1,25
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3848
|8,3885
|% -0,32
|
|Euro
|10,2274
|10,2338
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,8432
|11,9025
|% -0,25
|
|Frank
|9,3202
|9,3763
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2319
|2,2431
|% -0,24
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,29
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|67,13
|67,13
|0,78
|