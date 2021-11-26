***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 15:07
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979801
BIST
16:291.768
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -50,97
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.767
16:2912,3003
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,3005
|Açılış
|: 12,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:2913,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,4276
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:29714,29
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 23,99
|Açılış
|: 714,29
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
714,60
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ARMDA
|63,25
|4.268.030
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.734.481
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.093.735
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.250.208
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.094.551.918
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.449.090
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.749.498
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,64
|379.120.331
|% -9,69
|
|THYAO
|16,91
|3.094.551.918
|% -9,96
|
|SASA
|39,44
|1.472.049.590
|% 0,77
|
|GARAN
|11,47
|1.374.298.170
|% -2,30
|
|HALKB
|5,00
|1.136.851.329
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,20
|1.093.645.733
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.093.645.733
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,20
|689.240.400
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.136.851.329
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.094.551.918
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|265.488.391
|% 0,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2563
|12,2951
|% 2,46
|
|Euro
|13,8370
|13,8838
|% 3,09
|
|Sterlin
|16,2589
|16,3404
|% 2,00
|
|Frank
|13,1576
|13,2369
|% 3,04
|
|Riyal
|3,2488
|3,2651
|% 1,88
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|12,09
|
|Altın Gr.
|711
|711
|20,77
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.664
|4.787
|138,68
|
|Yarım
|2.254
|2.315
|67,08
|
|Çeyrek
|1.131
|1.158
|33,54
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|0,15
|
|B. Petrol
|77,73
|77,73
|-4,49
|
Seans Raporu
16:27
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16:43CLEBI
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 170.50 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 724 adet işlem
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16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 68 kaybederek (% -3.33 ) 1, 906
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16:42XU100
Endeks 1, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 76 altında . İşlem hacmi 26, 205.00 milyon TL de
-
16:40GLYHO
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 000, 459 adet işlem
-
16:39TAVHL
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 813, 993 adet işlem