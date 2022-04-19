***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 10:10
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021689
BIST
09:552.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,71
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.524
En Düşük
2.524
09:5514,6615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6615
En Düşük
14,6258
09:5515,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0190
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8233
En Düşük
15,7630
09:55929,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,68
|Açılış
|: 929,69
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALKA
|28,80
|18.833.843
|% 6,04
|
|YUNSA
|22,60
|45.247.097
|% 3,86
|
|ESCAR
|35,26
|12.810.718
|% 0,00
|
|GENIL
|17,29
|63.011.189
|% 0,00
|
|IHAAS
|18,63
|26.693.631
|% 0,00
|
|POLTK
|571,80
|3.140.561
|% 0,00
|
|NIBAS
|9,45
|11.497.807
|% 0,00
|
|LIDFA
|6,08
|17.548.376
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|13.767.843
|% 0,00
|
|ISDMR
|27,58
|75.671.663
|% 0,00
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 0,00
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 0,00
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 0,00
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6532
|14,6615
|% 0,17
|
|Euro
|15,8023
|15,8130
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,0037
|19,0990
|% 0,07
|
|Frank
|15,4461
|15,5392
|% 0,09
|
|Riyal
|3,8957
|3,9152
|% 0,28
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-3,29
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,51
|