***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 14:05
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081360
BIST
15:454.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -32,78
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.464
15:4518,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
15:4519,0785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1565
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
15:451.042,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,96
|Açılış
|: 1.042,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler15:45
|IMASM
|154,00
|33.844.164
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|181.706.958
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|35.374.430
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|28.310.307
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.832.707
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|246.648.715
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|5.270.846
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|202.951.848
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,23
|92.529.828
|% -6,88
|
|MEGAP
|6,23
|92.529.828
|% -6,88
|
|THYAO
|104,70
|3.946.023.972
|% -1,78
|
|ASELS
|40,78
|3.514.679.788
|% 2,67
|
|KONTR
|192,10
|3.222.835.824
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,62
|2.722.316.732
|% 2,37
|
|EREGL
|36,96
|2.503.600.695
|% 0,16
|
|EKGYO
|5,62
|2.722.316.732
|% 2,37
|
|ALBRK
|3,51
|849.271.204
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,41
|582.340.950
|% -0,82
|
|ADESE
|1,40
|310.851.275
|% 4,48
|
|YKBNK
|10,97
|2.010.646.590
|% 0,18
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6198
|18,6296
|% 0,11
|
|Euro
|19,0703
|19,0785
|% -0,81
|
|Sterlin
|21,9209
|22,0308
|% -0,57
|
|Frank
|19,3620
|19,4786
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9404
|4,9651
|% 0,08
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-7,95
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|6.985
|7.091
|-15,00
|
|Tam
|6.986
|7.067
|-64,00
|
|Yarım
|3.398
|3.455
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.727
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|87,32
|87,32
|-0,30
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59HEDEF
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 963, 176 adet işlem
-
15:57FONET
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 539, 038 adet işlem
-
15:56BIMAS
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 125.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 250, 975 adet işlem
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -60, 41 kaybederek (% -1.23 ) 4, 858
-
15:55XU100
Endeks 4, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 59, 627.00 milyon TL de