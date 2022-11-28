***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:13
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082517
BIST
16:564.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 84,13
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:5618,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:5619,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:561.049,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.049,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:56
|RTALB
|13,75
|262.370.154
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,50
|122.777.425
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.215.935
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.029.560
|% 10,00
|
|PNLSN
|37,62
|255.561.532
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,51
|53.947.173
|% -8,66
|
|IHAAS
|87,30
|66.613.558
|% -8,25
|
|BRLSM
|13,15
|258.198.894
|% -7,07
|
|THYAO
|116,00
|8.628.857.486
|% 1,93
|
|PETKM
|18,21
|4.599.476.247
|% 4,96
|
|EREGL
|42,24
|4.208.435.807
|% 0,86
|
|ASELS
|48,80
|3.987.342.384
|% 1,24
|
|ISCTR
|10,54
|3.738.196.779
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,98
|3.311.541.086
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,79
|1.268.255.899
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,54
|3.738.196.779
|% 2,83
|
|YKBNK
|12,00
|3.608.673.966
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,15
|2.685.502.134
|% 6,17
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6182
|% -0,08
|
|Euro
|19,4436
|19,4545
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4162
|22,5286
|% -0,26
|
|Frank
|19,6568
|19,7753
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% -0,12
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.016
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.403
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,38
|81,38
|-2,33
|