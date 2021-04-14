***JANTS* *ISBIR* *BUCIM* *BTCIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
14.04.2021 16:49
***JANTS******ISBIR******BUCIM******BTCIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BTCIM, BUCIM, ISBIR, JANTS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E HASAN FUAT UYAR 26.462,700
BTCIM 2 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E SELİM CEM BAŞARAN 407,626
BUCIM 3 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E AHMET ALTINBİLEK 38.483,848
ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HACI MEHMET SARIŞEN 907,200
ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MAHMUT KUTLUHAN SARIŞEN 907,200
ISBIR 6 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MEHMET DOĞAN 41,400
ISBIR 7 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SÜLEYMAN OKUTAN 0,980
JANTS 8 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ÜNAL ONAY 212,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928111
BIST