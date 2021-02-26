Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.02.2021 11:28



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SUN BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

2021 YILI HESAP DÖNEMİ İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI OLARAK DENETİM KOMİTESİNİN ÖNERDİĞİ SUN BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş. NİN OLAĞAN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913244


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:561.476
Değişim :  -0,83% |  -12,34
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480 En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler12:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 236,80 3.807.744 % 9,99  
MZHLD 43,98 851.805 % 9,95  
UMPAS 1,85 33.713 % 9,47  
SILVR 6,62 23.252.107 % 9,42  
BALAT 11,19 1.161.399 % 8,75  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Dolar 7,3520 7,3573 % 0,06  
Euro 8,9130 8,9180 % -0,43  
Sterlin 10,2182 10,2695 % -0,49  
Frank 8,1040 8,1528 % 0,27  
Riyal 1,9549 1,9647 % 0,01  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 -6,18  
Altın Gr. 416 416 -2,27  
Cumhuriyet 2.771 2.812 10,00  
Tam 2.758 2.828 13,09  
Yarım 1.333 1.368 6,33  
Çeyrek 669 684 3,17  
Gümüş.Ons 26,84 26,87 -0,50  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,14  
B. Petrol 65,48 65,48 -0,64  
Seans Raporu 12:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru