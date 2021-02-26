***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSUN BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar2021 YILI HESAP DÖNEMİ İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI OLARAK DENETİM KOMİTESİNİN ÖNERDİĞİ SUN BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş. NİN OLAĞAN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913244BIST