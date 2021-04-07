***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2021 09:56
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
05.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2021 - 10303
Açıklamalar
2021 YILI HESAP DÖNEMİ İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI OLARAK SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. TESCİL VE İLAN EDİLMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924100
BIST
11:111.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:118,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0438
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:119,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:11457,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,97
|Açılış
|: 457,00
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:11
|MTRKS
|33,88
|70.640
|% 10,00
|
|MRSHL
|285,50
|2.685.557
|% 9,98
|
|NTGAZ
|13,67
|1.415.679
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.992.118
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.677.745
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.572.381
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,50
|410.443.819
|% 4,40
|
|KRDMD
|7,46
|346.154.247
|% 1,36
|
|GARAN
|6,76
|281.837.171
|% -0,44
|
|JANTS
|854,60
|234.258.560
|% -3,83
|
|THYAO
|12,92
|196.978.490
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,93
|136.243.396
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|121.487.507
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|63.899.132
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,46
|346.154.247
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,50
|410.443.819
|% 4,40
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1646
|8,1720
|% 0,54
|
|Euro
|9,6938
|9,7066
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2544
|11,3109
|% 0,37
|
|Frank
|8,7574
|8,8102
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% 0,53
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,07
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,00
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,18
|