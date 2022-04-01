***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 12:25
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SUN BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2022
Tescil Tarihi
31.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 - 10550
Açıklamalar
2022 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak Sun Bağımsız Denetim YMM A.Ş.nin tescili yapılmış ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014912
BIST
12:332.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,36
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:3314,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0162
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:3316,2328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0172
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:33913,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 913,37
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ULUSE
|124,60
|3.807.402
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,40
|110.169.989
|% 9,27
|
|ASUZU
|80,25
|118.129.801
|% 7,29
|
|YKSLN
|7,67
|92.276.949
|% 6,23
|
|POLTK
|607,80
|2.525.842
|% 6,07
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PENTA
|350,00
|50.389.946
|% -6,62
|
|AKFGY
|3,11
|19.408.859
|% -6,33
|
|ETILR
|8,94
|3.700.426
|% -5,30
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|GARAN
|12,32
|2.182.565.638
|% 0,98
|
|THYAO
|32,86
|1.985.173.925
|% 1,86
|
|EREGL
|33,08
|1.224.574.870
|% 1,97
|
|TUPRS
|223,40
|1.094.239.146
|% 4,20
|
|KRDMD
|15,36
|1.039.616.918
|% 0,39
|
|GARAN
|12,32
|2.182.565.638
|% 0,98
|
|ODAS
|1,71
|183.840.507
|% 1,18
|
|PETKM
|9,23
|917.576.824
|% 2,21
|
|KARSN
|5,79
|546.903.506
|% 5,27
|
|YKBNK
|4,09
|359.680.243
|% 0,25
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6834
|14,6878
|% 0,11
|
|Euro
|16,2213
|16,2328
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,2251
|19,3215
|% 0,02
|
|Frank
|15,8265
|15,9218
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9042
|3,9237
|% 0,16
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-3,13
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-18,43
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-8,91
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,08
|