***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik 05.05.2021 tarihinde Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ettirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934661BIST