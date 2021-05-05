***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.05.2021 15:57
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik 05.05.2021 tarihinde Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ettirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934661
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|MTRKS
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|PETKM
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|KOZAL
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|616.569.251
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|GARAN
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|550.165.997
|% -0,55
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|THYAO
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|548.426.854
|% -0,32
|
|CANTE
|4,67
|244.595.546
|% -9,85
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|IHLGM
|1,01
|25.805.022
|% 0,00
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|YKSLN
|6,41
|154.817.593
|% 5,60
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|GWIND
|4,82
|82.853.018
|% -1,03
|
|PEKGY
|1,29
|22.019.421
|% -1,53
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|16:01
|Alış
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|%
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|Dolar
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|8,3472
|% 0,27
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|Euro
|10,0186
|10,0262
|% 0,15
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|Sterlin
|11,5693
|11,6273
|% 0,40
|
|Frank
|9,0993
|9,1541
|% 0,26
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|Riyal
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|2,2297
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,61
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|Altın Gr.
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|476
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,03
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|Gümüş Gr.
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|7,05
|-0,05
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|69,77
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