***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik, 05.05.2021 tarihinde tescil ve 06.05.2021 tarihinde 10324 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ekte ve kronolojisi aşağıda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 05/05/2021 06/05/2021 10324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934866BIST