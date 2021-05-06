***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.05.2021 11:49
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik, 05.05.2021 tarihinde tescil ve 06.05.2021 tarihinde 10324 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ekte ve kronolojisi aşağıda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/05/2021 06/05/2021 10324
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934866
BIST
11:491.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
|: 1.420
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1.427
En Düşük
1.423
11:498,3179
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
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8,3493
En Düşük
8,3059
11:4910,0268
En Yüksek
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10,0502
En Düşük
9,9803
11:49479,89
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 477,68
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481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KRDMA
|7,26
|70.894.254
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|872.402
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,41
|40.478.344
|% 9,94
|
|KRDMD
|8,34
|1.956.739.663
|% 8,17
|
|DITAS
|17,29
|11.180.847
|% 7,93
|
|VAKFN
|17,26
|5.683.822
|% -9,96
|
|DERHL
|7,94
|6.460.385
|% -6,59
|
|INTEM
|42,96
|2.304.211
|% -6,57
|
|AYEN
|7,08
|28.579.956
|% -6,35
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|KRDMD
|8,34
|1.956.739.663
|% 8,17
|
|THYAO
|12,84
|509.389.818
|% 1,90
|
|EREGL
|19,56
|464.632.761
|% 0,62
|
|GARAN
|7,32
|388.479.367
|% 0,97
|
|PETKM
|6,83
|255.550.014
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,34
|1.956.739.663
|% 8,17
|
|GARAN
|7,32
|388.479.367
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,09
|109.469.134
|% 0,48
|
|CANTE
|4,47
|217.122.002
|% -4,28
|
|THYAO
|12,84
|509.389.818
|% 1,90
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3150
|8,3186
|% 0,06
|
|Euro
|10,0111
|10,0302
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,5277
|11,5856
|% -0,01
|
|Frank
|9,1029
|9,1578
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2111
|2,2222
|% 0,05
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,81
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,06
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|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,16
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