***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklamalar01.01.2020- 31.12.2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUMUZ EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912981BIST