***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 162.391.649 162.391.649Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-113.999 -113.999 -113.999Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-113.999 -113.999 -113.999Düzeltmelerden Sonraki Tutar20 11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.268.372 41.864.228 162.277.650 162.277.650Transferler1.609.500 40.254.728 -41.864.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.534.548 518.533 57.710.620 70.763.701 70.763.701Dönem Karı (Zararı)57.710.620 57.710.620 57.710.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.534.548 518.533 13.053.081 13.053.081Kar Payları-16.650.000 -16.650.000 -16.650.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)87.831 87.831 87.831Dönem Sonu Bakiyeler20 11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182Transferler5.283.991 52.426.629 -57.710.620Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.143.190 -694.407 78.738.861 82.187.644 82.187.644Dönem Karı (Zararı)78.738.861 78.738.861 78.738.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.143.190 -694.407 3.448.783 3.448.783Kar Payları-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.008.491 -3.008.491 -3.008.491Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.108 3.108 3.108Dönem Sonu Bakiyeler20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.990.194 27.773.407Dönem Karı (Zararı)78.738.861 57.710.620Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)78.738.861 57.710.620Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.922.286 13.946.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 8.852.097 6.788.764Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-9 5.042.659 1.900.788Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 6.509.431 473.635Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.466.772 1.427.153Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18-19 2.160.004 1.929.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 2.080.819 1.686.398Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 79.185 243.410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25-26-27 -397.333 689.572Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -400.000 -11.574.883Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler12 -400.000 -11.574.883Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 134.643 983.786İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 134.643 983.786Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -190.724 13.363.740Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -279.060 -134.660Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -279.060 -134.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler182.366 -34.236.132Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -1.445.796 -27.951.272İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 13.474.859 -10.228.341İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -14.920.655 -17.722.931Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.485.771 -2.591.527İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.485.771 -2.591.527Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.656.212 -16.533.208Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -6.496.360 116.292Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 7.394.764 8.817.220İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -13.751 13.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.408.515 8.803.379Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-11-18 2.448.266 652.920İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -5.469 19.910İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-19 2.453.735 633.010Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 259.832 -539.299İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 851.219 3.792.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 851.219 3.792.742Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları93.843.513 37.421.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-811.397 -432.684Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -4.041.922 -9.215.312YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.135.346 -19.630.367Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-15 668.332 284.023Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-15 668.332 284.023Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-15 -26.267.768 -18.436.705Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -26.267.768 -18.316.530Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -120.175Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 18.464.090 -1.477.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.764.202 -3.626.919İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları20 -3.008.491İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -3.008.491Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 2.570.326 13.612.500Kredilerden Nakit Girişleri16 2.323.173 13.612.500Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri247.153Ödenen Temettüler-23.310.000 -16.650.000Ödenen Faiz-1.118.834 -1.008.478Alınan Faiz27 1.102.797 419.059YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.090.646 4.516.121NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.090.646 4.516.121DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.466.515 4.950.393DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.557.161 9.466.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 67.557.161 9.466.514Ticari Alacaklar6-7 95.325.896 99.510.773İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 19.985.618 33.205.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 75.340.278 66.305.421Diğer Alacaklar8 10.495.161 6.009.390İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.495.161 6.009.390Stoklar9 81.646.965 80.720.449Peşin Ödenmiş Giderler10 1.667.186 742.380İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.667.186 742.380Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 0 8.758.212Diğer Dönen Varlıklar11 2.021.602 2.291.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 2.021.602 2.291.380ARA TOPLAM258.713.971 207.499.098TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR258.713.971 207.499.098DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 31.391 31.265İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 31.391 31.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 19.837.408 19.984.423Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 4.400.000 22.464.090Maddi Duran Varlıklar13 112.798.596 92.789.131Kullanım Hakkı Varlıkları14 227.241 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 667.272 263.320Diğer Haklar15 667.272 263.320Peşin Ödenmiş Giderler10 8.038.297 2.466.755İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 8.038.297 2.466.755TOPLAM DURAN VARLIKLAR146.000.205 137.998.984TOPLAM VARLIKLAR404.714.176 345.498.082KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 46.808.459 54.252.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 46.808.459 54.252.000Banka Kredileri16 46.575.173 54.252.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 233.286Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 5.000.000Banka Kredileriİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 5.000.000Banka Kredileri16 5.000.000Ticari Borçlar6-7 49.468.571 41.608.422İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 38.445 50.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 49.430.126 41.557.442Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 3.906.053 2.385.429Diğer Borçlar6 89.836 95.305İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 89.836 95.305Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.125.827 2.859.383İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.125.827 2.859.383Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 11.204.309Kısa Vadeli Karşılıklar18-19 1.282.493 993.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 949.898 740.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 332.595 253.410Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.118.266 191.767İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.118.266 191.767ARA TOPLAM110.799.505 113.590.202TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.799.505 113.590.202UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 5.013.867İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 5.013.867Banka Kredileri16 5.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 13.867Uzun Vadeli Karşılıklar19 7.805.536 5.875.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 7.805.536 5.875.421Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 8.743.825 9.553.277TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.563.228 15.428.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.464.263 11.488.664TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.203.124 69.199.284Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları82.203.124 69.199.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821220BIST