***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182Transferler3.990.209 53.720.411 -57.710.620Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-142.385 823.215 43.939.892 44.620.722 44.620.722Dönem Karı (Zararı)43.939.892 43.939.892 43.939.892Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-142.385 823.215 680.830 680.830Kar Payları-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.714.708 -1.714.708 -1.714.708Dönem Sonu Bakiyeler11.100.000 116.469 -1.714.708 25.254.015 -163.470 13.171.656 87.831 144.283.511 43.939.892 236.075.196 236.075.196Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443Transferler5.161.500 73.577.361 -78.738.861Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-183.188 12.961 56.461.090 56.290.863 56.290.863Dönem Karı (Zararı)56.461.090 56.461.090 56.461.090Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-183.188 12.961 -170.227 -170.227Kar Payları-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)498.952 498.952 498.952Dönem Sonu Bakiyeler20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.356.402 -1.668.131 19.626.938 90.939 164.896.042 56.461.090 276.971.258 276.971.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.926.243 33.511.980Dönem Karı (Zararı)56.461.090 43.939.892Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56.461.090 43.939.892Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.686.539 14.238.012Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 6.091.363 4.574.137Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.199.467 3.834.336Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -719.302 6.475.886Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -480.165 -2.641.550Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.816.656 2.984.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 3.757.444 2.938.382Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 59.212 46.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler105.228 -145.434Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 1.427.280 196.693İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 1.427.280 196.693Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 2.445.479 2.793.759İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.468.256 -15.786.179Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -34.854.925 -21.486.350İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -15.229.167 6.462.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -19.625.758 -27.948.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.141.992 -1.227.177İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.141.992 -1.227.177Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.695.132 -21.145.010Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.354.353 -2.763.067Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 28.944.445 30.165.324İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 49.678 18.093İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 28.894.767 30.147.231Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 2.305.191 3.147.055İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -31.416 40.657İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.336.607 3.106.398Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.459.357 277.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.577.289 -2.754.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.577.289 -2.754.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları71.615.885 42.391.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -334.282 -811.397Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.355.360 -8.068.348YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.722.154 6.962.278Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-15 -22.722.154 -11.501.812Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -22.533.549 -11.459.879Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -188.605 -41.933Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.464.090FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.851.084 -38.069.148İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları13 0 -1.714.708İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.714.708Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri31.916.120 -13.637.660Kredilerden Nakit Girişleri31.916.120 -13.637.660Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-110.521 296.569Ödenen Temettüler-52.170.000 -23.310.000Ödenen Faiz27 -1.136.956 -293.079Alınan Faiz26 1.151.321 589.730Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)498.952 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.353.005 2.405.110NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.353.005 2.405.110DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.557.161 9.466.514DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ93.910.166 11.871.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 93.910.166 67.557.161Ticari Alacaklar6-7 130.669.907 95.325.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 34.921.043 19.985.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 95.748.864 75.340.278Diğer Alacaklar8 8.353.169 10.495.161İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.353.169 10.495.161Stoklar9 80.431.998 81.646.965Peşin Ödenmiş Giderler10 1.114.306 1.667.186İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.114.306 1.667.186Diğer Dönen Varlıklar11 2.478.363 2.021.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 2.478.363 2.021.602ARA TOPLAM316.957.909 258.713.971TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR316.957.909 258.713.971DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 36.874 31.391İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 36.874 31.391Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 18.421.302 19.837.408Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 4.400.000 4.400.000Maddi Duran Varlıklar13 130.385.147 112.798.596Kullanım Hakkı Varlıkları14 118.882 227.241Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 700.059 667.272Diğer Haklar15 700.059 667.272Peşin Ödenmiş Giderler10 6.236.835 8.038.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 6.236.835 8.038.297TOPLAM DURAN VARLIKLAR160.299.099 146.000.205TOPLAM VARLIKLAR477.257.008 404.714.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 72.294.592 46.808.459İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 72.294.592 46.808.459Banka Kredileri16 72.157.960 46.575.173Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 136.632 233.286Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 9.333.333 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 9.333.333 5.000.000Banka Kredileri16 9.333.333 5.000.000Ticari Borçlar6-7 78.302.403 49.468.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 87.689 38.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 78.214.714 49.430.126Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 4.283.181 3.906.053Diğer Borçlar6 58.420 89.836İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 58.420 89.836Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.596.415 3.125.827İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.596.415 3.125.827Kısa Vadeli Karşılıklar18-19 1.888.061 1.282.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.496.254 949.898Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 391.807 332.595Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 3.066.516 1.118.266İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 3.066.516 1.118.266ARA TOPLAM173.822.921 110.799.505TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.822.921 110.799.505UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 7.000.000 5.013.867İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 7.000.000 5.013.867Banka Kredileri16 7.000.000 5.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 0 13.867Uzun Vadeli Karşılıklar19 10.680.051 7.805.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 10.680.051 7.805.536Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 8.782.778 8.743.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.462.829 21.563.228TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER200.285.750 132.362.733ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 276.971.258 272.351.443Ödenmiş Sermaye20 11.100.000 11.100.000Sermaye Düzeltme Farkları20 116.469 116.469Geri Alınmış Paylar (-)20 -3.008.491 -3.008.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 27.688.271 27.858.498Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 27.688.271 27.858.498Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29.356.402 29.539.590Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.668.131 -1.681.092Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 19.626.938 14.465.438Yasal Yedekler19.626.938 14.465.438Diğer Yedekler20 90.939 90.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 164.896.042 142.989.729Net Dönem Karı veya Zararı20 56.461.090 78.738.861TOPLAM ÖZKAYNAKLAR276.971.258 272.351.443TOPLAM KAYNAKLAR477.257.008 404.714.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 313.333.815 262.229.806 167.247.386 139.210.587Satışların Maliyeti21 -238.383.719 -193.746.549 -124.470.050 -100.125.596TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.950.096 68.483.257 42.777.336 39.084.991BRÜT KAR (ZARAR)74.950.096 68.483.257 42.777.336 39.084.991Genel Yönetim Giderleri22 -7.161.134 -7.601.183 -3.388.938 -3.769.849Pazarlama Giderleri22 -19.018.279 -14.721.323 -9.442.715 -8.294.419Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -1.805.296 -2.026.090 -1.350.562 -1.701.959Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 32.799.370 36.771.972 15.414.503 30.303.011Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -17.604.868 -33.174.491 -6.588.505 -28.343.011ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.159.889 47.732.142 37.421.119 27.278.764Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.151.327 695.126 555.271 333.453Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -1.427.280 -196.693 -753.259 334.845FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.883.936 48.230.575 37.223.131 27.947.062Finansman Gelirleri27 7.272.274 4.887.470 2.652.407 2.512.885Finansman Giderleri27 -10.249.641 -6.384.396 -5.117.282 -3.293.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.906.569 46.733.649 34.758.256 27.166.403Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.445.479 -2.793.757 -3.117.068 -164.887Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -2.355.362 -5.622.251 -2.355.362 -8.027Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -90.117 2.828.494 -761.706 -156.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.461.090 43.939.892 31.641.188 27.001.516DÖNEM KARI (ZARARI)56.461.090 43.939.892 31.641.188 27.001.516Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları56.461.090 43.939.892 31.641.188 27.001.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 5,08660000 3,95850000 2,85060000 2,43260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-181.401 671.024 -991.637 78.790Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-234.856 -182.545 -117.428 -91.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.291 1.042.833 -1.153.901 192.285Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler51.164 -189.264 279.692 -22.223Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 51.164 -189.264 279.692 -22.223Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-181.401 671.024 -991.637 78.790TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.279.689 44.610.916 30.649.551 27.080.306Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları56.279.689 44.610.916 30.649.551 27.080.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866856BIST