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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 13:18
GÜNCEL HABERLER



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Transferler
3.990.209 53.720.411 -57.710.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-213.576 -482.803 65.835.777 65.139.398 65.139.398
Dönem Karı (Zararı)
65.835.777 65.835.777 65.835.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-213.576 -482.803 -696.379 -696.379
Kar Payları
-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
3.110 3.110 3.110
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.008.491



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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 12,43 17.550.599 % 10,00  
KARTN 1.648,00 5.087.376 % 10,00  
CASA 33,00 14.960.220 % 10,00  
VANGD 7,37 520.897 % 10,00  
MRSHL 324,10 5.361.082 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2451 8,2560 % 0,87  
Euro 9,6747 9,6912 % 0,33  
Sterlin 10,6609 10,7144 % 0,21  
Frank 9,0249 9,0792 % 0,68  
Riyal 2,1956 2,2066 % 0,98  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 -30,98  
Altın Gr. 498 498 -3,43  
Cumhuriyet 3.310 3.360 -8,00  
Tam 3.289 3.372 -14,47  
Yarım 1.590 1.631 -7,00  
Çeyrek 797 816 -3,50  
Gümüş.Ons 23,28 23,31 -1,07  
Gümüş Gr. 6,18 6,18 -0,23  
B. Petrol 39,64 39,64 -1,97  
Seans Raporu 12:35
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