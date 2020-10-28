***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182Transferler3.990.209 53.720.411 -57.710.620Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-213.576 -482.803 65.835.777 65.139.398 65.139.398Dönem Karı (Zararı)65.835.777 65.835.777 65.835.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-213.576 -482.803 -696.379 -696.379Kar Payları-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler3.110 3.110 3.110Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.008.491