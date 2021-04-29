***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443Transferler5.161.500 73.577.361 -78.738.861Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-91.594 919.707 24.819.902 25.648.015 25.648.015Dönem Karı (Zararı)24.819.902 24.819.902 24.819.902Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-91.594 919.707 828.113 828.113Kar Payları-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000Dönem Sonu Bakiyeler20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.447.996 -761.385 19.626.938 90.939 164.397.090 24.819.902 245.829.458 245.829.458Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002Transferler6.604.500 143.887.836 -150.492.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93.940 1.201.470 46.668.358 47.775.888 47.775.888Dönem Karı (Zararı)46.668.358 46.668.358 46.668.358Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-93.940 1.201.470 1.107.530 1.107.530Kar Payları-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000Dönem Sonu Bakiyeler20 11.100.000 116.469 29.827.305 -1.243.069 23.222.947 90.939 245.272.941 46.668.358 355.055.890 355.055.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI75.497.531 67.640.043Dönem Karı (Zararı)46.668.358 24.819.902Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)46.668.358 24.819.902Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.320.381 6.180.695Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 3.553.129 2.896.744Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-9 -323.392 -304.900Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -323.392 -304.900Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.239.963 3.377.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 4.239.963 3.318.362Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 0 59.212Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle lenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -115.826 674.021İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -115.826 674.021Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 625.983 -671.589İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.200.366 36.709.048Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -34.916.951 -30.826.891İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.856.691 -15.633.485İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -30.060.260 -15.193.406Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.738.527 -5.183.714İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.738.527 -5.183.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -33.819.906 -1.527.325Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -9.466.704 232.999Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 28.421.019 18.131.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 29.808 41.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 28.391.211 18.090.283Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 67.551.741 53.635.378İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 56.674.339 44.312.180İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 10.877.402 9.323.198Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 14.442.386 2.606.619İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.272.692 -359.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.263.904 -359.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.788Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları77.189.105 67.709.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 438.430 -69.602Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.130.004 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.811.180 -7.854.615İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-4.410.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-15 -15.401.180 -7.854.615Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -15.356.739 -7.854.615Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -44.441 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.916.509 -50.743.794Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 34.395.895 1.299.839Kredilerden Nakit Girişleri16 34.395.895 1.299.839Ödenen Temettüler-66.600.000 -52.170.000Ödenen Faiz27 -447.970 -469.689Alınan Faiz26 1.735.566 596.056YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.769.842 9.041.634NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.769.842 9.041.634DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ131.990.799 67.557.161DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ156.760.641 76.598.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 156.760.641 131.990.799Ticari Alacaklar6-7 188.329.702 153.851.720İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 42.502.673 38.104.016İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 145.827.029 115.747.704Diğer Alacaklar8 11.432.401 5.693.874İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.432.401 5.693.874Stoklar9 127.308.238 93.488.332Peşin Ödenmiş Giderler10 2.490.046 1.804.022İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.490.046 1.804.022Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 2.130.004 0Diğer Dönen Varlıklar11 2.338.804 75.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 2.338.804 75.825ARA TOPLAM490.789.836 386.904.572TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR490.789.836 386.904.572DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 58.560 53.385İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 58.560 53.385Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 23.446.774 18.890.515Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 5.500.000 5.500.000Maddi Duran Varlıklar13 151.118.490 139.272.155Kullanım Hakkı Varlıkları14 478.314 561.166Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 726.148 763.256Diğer Haklar15 726.148 763.256Peşin Ödenmiş Giderler10 16.357.058 7.576.378İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 16.357.058 7.576.378TOPLAM DURAN VARLIKLAR197.685.344 172.616.855TOPLAM VARLIKLAR688.475.180 559.521.427KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 71.273.861 32.473.905İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 71.273.861 32.473.905Banka Kredileri16 70.969.896 32.176.141Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 303.965 297.764Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 8.666.667 10.333.333İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 8.666.667 10.333.333Banka Kredileri16 8.666.667 10.333.333Diğer Finansal Yükümlülükler16 8.786 0Ticari Borçlar6-7 110.147.528 82.860.752İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 42.051 13.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 110.105.477 82.847.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.639.994 5.601.987Diğer Borçlar6 56.714.832 40.493İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 56.714.832 40.493Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 40.089.845 25.639.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 40.089.845 25.639.191Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 2.130.004 0Kısa Vadeli Karşılıklar18-19 3.081.846 2.413.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 2.347.238 1.679.178Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 734.608 734.608Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 13.237.320 4.414.981İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 13.237.320 4.414.981ARA TOPLAM312.990.683 163.778.428TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER312.990.683 163.778.428UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 187.550 2.933.731İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 187.550 2.933.731Banka Kredileri16 0 2.666.667Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 187.550 267.064Uzun Vadeli Karşılıklar19 14.020.356 11.473.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 14.020.356 11.473.817Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 6.220.701 7.455.449TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.428.607 21.862.997TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER333.419.290 185.641.425ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 355.055.890 373.880.002Ödenmiş Sermaye20 11.100.000 11.100.000Sermaye Düzeltme Farkları20 116.469 116.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 28.584.236 27.476.706Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 28.584.236 27.476.706Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29.827.305 29.921.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.243.069 -2.444.539Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 23.222.947 16.618.447Yasal Yedekler23.222.947 16.618.447Diğer Yedekler20 90.939 90.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 245.272.941 167.985.105Net Dönem Karı veya Zararı20 46.668.358 150.492.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR355.055.890 373.880.002TOPLAM KAYNAKLAR688.475.180 559.521.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 221.582.834 146.086.429Satışların Maliyeti21 -170.335.824 -113.913.669TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.247.010 32.172.760BRÜT KAR (ZARAR)51.247.010 32.172.760Genel Yönetim Giderleri22 -5.420.324 -3.772.196Pazarlama Giderleri22 -13.720.972 -9.575.564Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -708.391 -454.734Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 18.116.542 17.384.867Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -6.366.207 -11.016.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.147.658 24.738.770Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.735.566 596.056Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 115.826 -674.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.999.050 24.660.805Finansman Gelirleri27 12.333.881 4.619.867Finansman Giderleri27 -10.038.590 -5.132.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.294.341 24.148.313Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-625.983 671.589Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -2.130.004 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.504.021 671.589SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.668.358 24.819.902DÖNEM KARI (ZARARI)46.668.358 24.819.902Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları46.668.358 24.819.902Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 4,20440000 2,23600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.107.530 828.113Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-117.428 -117.428Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.494.231 1.174.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-269.273 -228.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -269.273 -228.529Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.107.530 828.113TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.775.888 25.648.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları47.775.888 25.648.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932547BIST