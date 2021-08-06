***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443Transferler5.161.500 73.577.361 -78.738.861Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-183.188 12.961 56.461.090 56.290.863 56.290.863Dönem Karı (Zararı)56.461.090 56.461.090 56.461.090Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-183.188 12.961 -170.227 -170.227Kar Payları-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)498.952 498.952 498.952Dönem Sonu Bakiyeler20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.356.402 -1.668.131 19.626.938 90.939 164.896.042 56.461.090 276.971.258 276.971.258Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002Transferler6.604.500 143.887.836 -150.492.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-187.883 7.635 126.466.530 126.286.282 126.286.282Dönem Karı (Zararı)126.466.530 126.466.530 126.466.530Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-187.883 7.635 -180.248 -180.248Sermaye Arttırımı77.145.000 -77.145.000Kar Payları-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000Dönem Sonu Bakiyeler20 88.245.000 116.469 29.733.362 -2.436.904 23.222.947 90.939 168.127.941 126.466.530 433.566.284 433.566.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.204.354 68.926.243Dönem Karı (Zararı)126.466.530 56.461.090Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)126.466.530 56.461.090Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.686.788 12.686.539Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 7.586.611 6.091.363Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-9 -619.451 -1.199.467Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -690.690 -719.302Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 71.239 -480.165Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.459.971 3.816.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 3.840.308 3.757.444Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 619.663 59.212Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25-27 -6.019.120 105.228Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -2.467.509 1.427.280İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -2.467.509 1.427.280Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 8.746.286 2.445.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-77.182.831 2.468.256Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -50.064.227 -34.854.925İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.851.031 -15.229.167İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -52.915.258 -19.625.758Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.256.740 2.141.992İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.256.740 2.141.992Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -85.622.177 1.695.132Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -14.606.657 2.354.353Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 66.481.019 28.944.445İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 252.802 49.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 66.228.217 28.894.767Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10 1.946.039 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 6.417.124 2.305.191İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 7.599 -31.416İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 6.409.525 2.336.607Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 9.947.239 1.459.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.424.451 -1.577.289Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.413.338 -1.577.289Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.113 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.970.487 71.615.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 438.430 -334.282Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.204.563 -2.355.360YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.373.139 -22.722.154İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-4.410.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-15 -35.963.139 -22.722.154Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -35.917.656 -22.533.549Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -45.483 -188.605FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.978.555 -19.851.084Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 32.597.808 31.916.120Kredilerden Nakit Girişleri16 32.597.808 31.916.120Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -149.480 -110.521Ödenen Temettüler-66.600.000 -52.170.000Ödenen Faiz27 -724.018 -1.136.956Alınan Faiz26 3.897.135 1.151.321Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 498.952YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.147.340 26.353.005Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.147.340 26.353.005DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ131.990.799 67.557.161DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.843.459 93.910.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 112.843.459 131.990.799Ticari Alacaklar6-7 205.362.006 153.851.720İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 36.288.754 38.104.016İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 169.073.252 115.747.704Diğer Alacaklar8 12.950.614 5.693.874İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 12.950.614 5.693.874Stoklar9 179.039.270 93.488.332Peşin Ödenmiş Giderler10 3.273.796 1.804.022İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.273.796 1.804.022Diğer Dönen Varlıklar11 3.785.237 75.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 3.785.237 75.825ARA TOPLAM517.254.382 386.904.572TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR517.254.382 386.904.572DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 60.722 53.385İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 60.722 53.385Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 25.779.042 18.890.515Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 5.500.000 5.500.000Maddi Duran Varlıklar13 168.394.215 139.272.155Kullanım Hakkı Varlıkları14 397.567 561.166Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 643.056 763.256Diğer Haklar15 643.056 763.256Peşin Ödenmiş Giderler10 20.713.261 7.576.378İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 181.133 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 20.532.128 7.576.378TOPLAM DURAN VARLIKLAR221.487.863 172.616.855TOPLAM VARLIKLAR738.742.245 559.521.427KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 71.080.766 32.473.905İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 71.080.766 32.473.905Banka Kredileri16 70.773.949 32.176.141Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 306.817 297.764Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 7.000.000 10.333.333İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 7.000.000 10.333.333Banka Kredileri16 7.000.000 10.333.333Ticari Borçlar6-7 147.251.137 82.860.752İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 258.476 13.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 146.992.661 82.847.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.637.980 5.601.987Diğer Borçlar6 48.092 40.493İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 48.092 40.493Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 21.571.769 19.625.730Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 21.571.769 19.625.730Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.974.883 6.013.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.974.883 6.013.461Kısa Vadeli Karşılıklar18-19 4.257.758 2.413.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 2.903.487 1.679.178Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.354.271 734.608Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 8.763.217 4.414.981İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 8.763.217 4.414.981ARA TOPLAM283.585.602 163.778.428TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER283.585.602 163.778.428UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 108.531 2.933.731İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 108.531 2.933.731Banka Kredileri16 0 2.666.667Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 108.531 267.064Uzun Vadeli Karşılıklar19 14.532.473 11.473.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 14.532.473 11.473.817Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 6.949.355 7.455.449TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.590.359 21.862.997TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER305.175.961 185.641.425ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 433.566.284 373.880.002Ödenmiş Sermaye20 88.245.000 11.100.000Sermaye Düzeltme Farkları20 116.469 116.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 27.296.458 27.476.706Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 27.296.458 27.476.706Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29.733.362 29.921.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.436.904 -2.444.539Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 23.222.947 16.618.447Yasal Yedekler23.222.947 16.618.447Diğer Yedekler20 90.939 90.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 168.127.941 167.985.105Net Dönem Karı veya Zararı20 126.466.530 150.492.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR433.566.284 373.880.002TOPLAM KAYNAKLAR738.742.245 559.521.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 541.211.089 313.333.815 319.628.255 167.247.386Satışların Maliyeti21 -388.421.207 -238.383.719 -218.085.383 -124.470.050TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)152.789.882 74.950.096 101.542.872 42.777.336BRÜT KAR (ZARAR)152.789.882 74.950.096 101.542.872 42.777.336Genel Yönetim Giderleri23 -12.154.578 -7.161.134 -6.734.254 -3.388.938Pazarlama Giderleri23 -34.703.606 -19.018.279 -20.982.634 -9.442.715Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -1.286.064 -1.805.296 -577.673 -1.350.562Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 41.140.680 32.799.370 23.024.138 15.414.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -15.986.270 -17.604.868 -9.620.063 -6.588.505ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)129.800.044 62.159.889 86.652.386 37.421.119Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 3.897.135 1.151.327 2.161.569 555.271Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar26 2.467.509 -1.427.280 2.351.683 -753.259FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)136.164.688 61.883.936 91.165.638 37.223.131Finansman Gelirleri27 14.712.992 7.272.274 2.379.111 2.652.407Finansman Giderleri27 -15.664.864 -10.249.641 -5.626.274 -5.117.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)135.212.816 58.906.569 87.918.475 34.758.256Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.746.286 -2.445.479 -8.120.303 -3.117.068Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -9.204.563 -2.355.362 -7.074.559 -2.355.362Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 458.277 -90.117 -1.045.744 -761.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)126.466.530 56.461.090 79.798.172 31.641.188DÖNEM KARI (ZARARI)126.466.530 56.461.090 79.798.172 31.641.188Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları126.466.530 56.461.090 79.798.172 31.641.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 1,43310000 5,08660000 0,90430000 2,85060000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-180.248 -181.401 -1.287.778 -991.637Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-234.856 -234.856 -117.428 -117.428Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.791 2.291 -1.487.440 -1.153.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.817 51.164 317.090 279.692Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 47.817 51.164 317.090 279.692Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-180.248 -181.401 -1.287.778 -991.637TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.286.282 56.279.689 78.510.394 30.649.551Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları126.286.282 56.279.689 78.510.394 30.649.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955548BIST