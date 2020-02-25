***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2020 11:27
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BİLGİSİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe EFELER
Adres UMURLU MAHALLESİ OSB CADDESİ NO: 59-58/1 EFELER AYDIN
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması
4 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi
6 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Gündem Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurulu 24.Mart.2020 Salı günü saat 12:00 da Umurlu mahallesi OSB caddesi no:59-58/1 Efeler /AYDIN adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrı ve Bilgilendirme Dökümanı ile Gündem ve Vekaletname ektedir.
Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi toplantıya davet edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821398
BIST