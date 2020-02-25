***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BİLGİSİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir AYDINİlçe EFELERAdres UMURLU MAHALLESİ OSB CADDESİ NO: 59-58/1 EFELER AYDINGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması4 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi6 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Gündem Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurulu 24.Mart.2020 Salı günü saat 12:00 da Umurlu mahallesi OSB caddesi no:59-58/1 Efeler /AYDIN adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrı ve Bilgilendirme Dökümanı ile Gündem ve Vekaletname ektedir.Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi toplantıya davet edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821398BIST