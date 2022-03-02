***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir AYDINİlçe EFELERAdres UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO: 59-58/1 EFELER AYDINGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması4 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi6 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş veri için 1 yıllığına izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRI DÖKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ,aşağıdaki karar alınmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2022 salı günü saat 12.00'de Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Caddesi No:59-58/1 Efeler - AYDIN adresinde yapılmasına, Genel Kurul için Bakanlık temsilcisinin istenmesine, gazete ilanının ve ortaklara çağrının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006417BIST