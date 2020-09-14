***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
14.09.2020 14:35
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Faaliyetlerimizin olumlu seyretmesi, hissemizin değerinin de olumlu performans göstermesi nedeniyle ilgili fonu yatırımlarda kullanmak için pay geri alımı iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874935
BIST
16:301.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:307,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:308,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
16:30471,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,79
|Açılış
|: 471,00
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:27
|JANTS
|171,60
|157.317.748
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.116.358
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.482.334
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.287.473
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.045.921
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.980.519
|% -10,00
|
|FENER
|35,92
|303.663.438
|% -9,97
|
|FORMT
|3,52
|164.856.148
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,24
|94.719.212
|% -9,81
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,15
|2.274.933.985
|% 2,61
|
|SISE
|6,34
|858.605.784
|% 1,77
|
|PETKM
|4,30
|801.590.185
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,07
|452.369.794
|% 0,00
|
|ODAS
|2,64
|431.970.384
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|2.274.933.985
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,07
|452.369.794
|% 0,00
|
|PETKM
|4,30
|801.590.185
|% 1,18
|
|ODAS
|2,64
|431.970.384
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|259.336.936
|% 1,12
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4925
|7,4980
|% 0,34
|
|Euro
|8,9057
|8,9128
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,6398
|9,6881
|% 1,11
|
|Frank
|8,2361
|8,2857
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9923
|2,0023
|% 0,31
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|16,50
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|24,00
|
|Tam
|3.109
|3.186
|23,64
|
|Yarım
|1.503
|1.541
|11,43
|
|Çeyrek
|754
|771
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,09
|
|B. Petrol
|39,54
|39,54
|-0,29
|