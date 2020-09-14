***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniFaaliyetlerimizin olumlu seyretmesi, hissemizin değerinin de olumlu performans göstermesi nedeniyle ilgili fonu yatırımlarda kullanmak için pay geri alımı iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçPayların Geri Alınmasına İlişkin Bildirimhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874935BIST