***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURBildirim İçeriğiAçıklamalar150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 2020 yılı geçmiş karından 77.145.000 TL %695 karşılanmak suretiyle 11.100.000 TL'den 88.245.000 TL'ye bedelsiz artırılması nedeniyle ihraç edilecek 77.145.000 TL nominal değerli paylara ilişkin SPK onaylı Borsa İhraç Belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934660BIST