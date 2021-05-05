***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
05.05.2021 15:57
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 2020 yılı geçmiş karından 77.145.000 TL %695 karşılanmak suretiyle 11.100.000 TL'den 88.245.000 TL'ye bedelsiz artırılması nedeniyle ihraç edilecek 77.145.000 TL nominal değerli paylara ilişkin SPK onaylı Borsa İhraç Belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934660
BIST
15:501.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
15:508,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
15:5010,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0107
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
15:50477,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,75
|Açılış
|: 477,73
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MTRKS
|42,24
|112.007.761
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.894.675
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|TSPOR
|2,26
|118.209.969
|% 8,13
|
|VAKFN
|19,17
|44.594.788
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.397.785
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.570.309
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,83
|644.641.052
|% -0,73
|
|EREGL
|19,23
|634.057.578
|% -2,14
|
|KOZAL
|116,90
|613.555.435
|% 1,65
|
|GARAN
|7,23
|547.837.818
|% -0,55
|
|THYAO
|12,60
|541.302.703
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,81
|186.621.594
|% 0,09
|
|PETKM
|6,83
|644.641.052
|% -0,73
|
|GARAN
|7,23
|547.837.818
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,07
|156.910.873
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,98
|182.852.913
|% -0,33
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3416
|8,3458
|% 0,26
|
|Euro
|10,0159
|10,0215
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5632
|11,6212
|% 0,35
|
|Frank
|9,0902
|9,1450
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2172
|2,2283
|% 0,22
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|-0,05
|
Seans Raporu
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16:05
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