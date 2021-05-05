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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

05.05.2021 15:57



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 2020 yılı geçmiş karından 77.145.000 TL %695 karşılanmak suretiyle 11.100.000 TL'den 88.245.000 TL'ye bedelsiz artırılması nedeniyle ihraç edilecek 77.145.000 TL nominal değerli paylara ilişkin SPK onaylı Borsa İhraç Belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934660


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Çeyrek 752 769 11,69  
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Gümüş Gr. 7,04 7,05 -0,05  
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