***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi GENEL KURUL SONUCU NAKİT KAR PAYI DAĞITIMI VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIŞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni GENEL KURULDA NAKİT KAR PAYINA İLAVE OLARAK BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE ORTAKLARA HİSSE DAĞITILMASI KARARI ALINMIŞTIR.Karar Tarihi 26.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 Peşin 6,0000000 600 15 5,1000000 510B Grubu, JANTS, TREJANT00011 Peşin 6,0000000 600 15 5,1000000 510Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 06.04.2021 06.04.2021 08.04.2021 07.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 7.714.500 695B Grubu, JANTS, TREJANT00011 69.430.500 695Ek AçıklamalarDÜZELTİLMİŞ KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU EKTEDİR.NAKİT KAR PAYI DAĞITIMI 06.04.2021 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR.BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITIM YASAL SÜREÇLER TAMAMLANINCA DAĞITIM TARİHİ AÇIKLANACAKTIR.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUJANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.100.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.220.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 160.992.001 163.034.055,954. Vergiler ( - ) 10.499.665 10.717.001,885. Net Dönem Kârı 150.492.336 152.317.054,076. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 150.492.336 152.317.054,07Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 65.000 65.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 150.557.336 152.382.054,0711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 77.700.000 77.700.000* Nakit 555.000 555.000* Bedelsiz 77.145.000 77.145.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 66.045.000 66.045.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 6.604.500 6.604.50017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 142.836 1.967.554,0720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 5.661.000 7.714.500 8,89 5,1 510B Grubu 50.949.000 69.430.500 79,99 5,1 510TOPLAM 56.610.000 77.145.000 88,88 5,1 510Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 150.492.336 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan nakit kâr dağıtım önerisine ilave olarak sermayenin %695'i kadar bedelsiz pay sahiplerine kar dağıtımı genel kurulda kabul edilmiştir.Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, a. 555.000 TL cari yıl karından ortaklara nakit I. temettü ve 77.145.000 TL bedelsiz pay, b. 66.045.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü, c. 6.604.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe, d. 142.836 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması, e. Nakit temettünün 06.04.2021 tarihinde dağıtılmasına başlanması, f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 6,00 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 5,1000 TL net nakit temettü ödenmesi ve sermayenin %695'i kadar A ve B grubu ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay dağıtımı yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921820BIST