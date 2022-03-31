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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2022 16:05
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI TESCİL EDİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No madde 6
SPK Başvuru Tarihi 31.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.03.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Sermaye Piyasası Kurulunca 150.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2021 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000-TL çıkarılmasına ve izin süremizin 2026 yılı sonuna kadar uzatılmasına,
2. Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
3. Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasına,
4. Söz konusu Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulununa yukarıdaki konu hakkında başvuru yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu 14.01.2022 tarihi itibariyle başvurumuzu onaylamıştır.
Olağan genel kurul kararları 31.03.2022 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onay yazısı.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014516


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