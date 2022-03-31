***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI TESCİL EDİLMİŞTİR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No madde 6SPK Başvuru Tarihi 31.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 31.03.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Sermaye Piyasası Kurulunca 150.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2021 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000-TL çıkarılmasına ve izin süremizin 2026 yılı sonuna kadar uzatılmasına,2. Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,3. Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasına,4. Söz konusu Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulununa yukarıdaki konu hakkında başvuru yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu 14.01.2022 tarihi itibariyle başvurumuzu onaylamıştır.Olağan genel kurul kararları 31.03.2022 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onay yazısı.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014516BIST