***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ,Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu (TR)J1+ olarak derecelendirmiştir, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037202BIST