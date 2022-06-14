***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.06.2022 15:53
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ,
Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu (TR)J1+ olarak derecelendirmiştir, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037202
BIST
17:112.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,18
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:1117,2779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:1118,0229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:111.007,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.007,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:09
|IDEAS
|19,69
|15.629.934
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.081.534
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.053.230
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.979.711
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.468.886
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,60
|201.534.157
|% -4,83
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|BRMEN
|1,78
|123.761
|% -4,30
|
|THYAO
|47,26
|3.674.856.709
|% 0,55
|
|EREGL
|30,78
|1.861.924.416
|% -1,16
|
|SISE
|22,16
|1.756.368.576
|% 0,00
|
|SASA
|43,86
|1.549.572.555
|% 2,91
|
|KRDMD
|13,19
|986.717.341
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,59
|458.606.056
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,79
|260.030.447
|% -4,28
|
|YKBNK
|4,68
|649.894.309
|% -1,06
|
|ODAS
|2,86
|338.152.557
|% 1,42
|
|TSKB
|2,33
|259.450.659
|% -1,69
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2694
|17,2780
|% 0,10
|
|Euro
|18,0047
|18,0288
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7635
|20,8676
|% -0,50
|
|Frank
|17,2911
|17,3953
|% 0,33
|
|Riyal
|4,5903
|4,6133
|% 0,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-6,12
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.826
|-24,00
|
|Tam
|6.699
|6.804
|-14,00
|
|Yarım
|3.289
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,59
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:22ELITE
Yüzde 5.71 oranında artışla 19.08 lira fiyatla işlem gören hissede 733, 147 adet işlem
-
17:21DARDL
Yüzde 4.08 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 585, 897 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, KOZAA
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 24 artarak (% 0.63 ) 2, 261
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, DENGE, IDEAS, PENTA, UFUK, BRKO, RTALB, RAYSG, GLRYH