***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYOKTUR1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYOKTURGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYOKTUR1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821398Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSADECE TÜRKÇE SUNULDUİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıTÜM KARARLAR OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıAÇIKLAMA GEREKTİRECEK İŞLEM OLMAMIŞTIR.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/344629Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttp://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/bagis_ve_yardimlar_politikasiBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/Bildirim/272190Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMADDE 15Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiYÖNETİM KURULU, ORTAKLAR , GENEL MÜDÜR, İLGİLİ PERSONEL,1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıA GRUBU PAY SAHİPLERİNİN 1 HİSSESİ 15 OY HAKKINA SAHİPTİR.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 77,221.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.YOKTUR.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/kar_dagitim_politikasiYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ OLMAMIŞTIR.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYÖNETİM KURULUNUN KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ YOKTUR.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı24/03/2020 0 % 80,31 % 80,31 % 0 http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/olagan_genel_kurul_toplanti_tutanagi2019 http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/olagan_genel_kurul_toplanti_tutanagi2019 kar payı madde 8 dışında önemlilik arz eden ilişkili taraf işlemi olmamıştır. 26 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821398İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2020mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/denetim-komitesi-calisma-esaslari.pdfFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2020mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdfFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2020mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdfFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2020mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/riskin-erken-saptanmasi-komitesi-calisma-esaslari.pdfFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2020mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI, FİNANSAL ORANLAR, FAALİYETLERKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıhttp://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2020mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/ucretlendirme_politikasiFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLARBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66 % 66 10 10Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 2 2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiAylık periyotlarda gözden geçirilmektedir. 18 OCAK 2021Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMurahhas Üye Ercan Çerçioğluİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıİÇ DENETİM, ÖZEL DENETİM VE RİSK YÖNETİMİYönetim kurulu başkanının adıŞEFİK ÇERÇİOĞLUİcra başkanı / genel müdürün adıERCAN ÇERÇİOĞLU / ÇAĞLAYAN SEVENYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıaynı kişi değildirYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843767Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıFaaliyet raporu / Yönetim KuruluKadın üyelerin sayısı ve oranıkadın üye sayısı 1 / % 17Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıŞEFİK ÇERÇİOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2018 YOKTUR İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)ERCAN ÇERÇİOĞLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2018 YOKTUR İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)ERKAN ÇERÇİOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2018 YOKTUR İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)ATA CANER ÇERÇİOĞLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2018 YOKTUR İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)BEKİR TURAN İNESİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 10/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)MERVE ALPARGUN ALTINTAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 10/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://www.jantsa.com/assets/pdf/etik-kurallar.pdf http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_uygulamalari Çalışanlara personel el kitapçığı dağıtılarak bilgilendirme yapılmakatdır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİç Denetim Yetkilisi,Yatırımcı İlişkileri,İnsan Kaynakları MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriinfo@jantsa.com.tr / 0.256.25911253.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıhttp://www.jantsa.com/index.php/tr/politikamiz / http://www.jantsa.com/assets/pdf/ic-yonerge2.pdfÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYönetim Kurulu, Komiteler, Müdürlükler, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Satış Pazarlama, Planlama, Üretim, Satın alma, Kalite, TPM, Bilgi Teknolojileri gibi fonksiyonlarımız aracılığıyla temsil edilmektedir.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüİnsan kaynakları uygulaması olarak bu planın oluşturulmasını ve kontrolünü sağlamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttp://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_politikasi / http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_uygulamalariPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttp://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_politikasi / http://www.jantsa.com/assets/pdf/etik-kurallar.pdf / http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_uygulamalariİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://www.jantsa.com/assets/pdf/etik-kurallar.pdfKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttp://www.jantsa.com/index.php/tr/politikamiz http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2019mali_faaliyet_raporuİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİç denetim çalışmaları ve iç işleyiş uygulamalarıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttp://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttp://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/ortaklik_yapisiKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTÜRKÇE2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYÖNETİM KURULUb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKOMİTELERc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYÖNETİM KURULUç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıANA SÖZLEŞME VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÖNEMLİ DAVALAR VE SONUÇLARIe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYATIRIMCI İLİŞKİLERİf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİŞTİRAKLER - KARŞILIKLI İŞTİRAK YOKTUR.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ, PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI, TOPLU SÖZLEŞMEİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı12Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu2 GÜN ÖNCEKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıhttp://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yonetim_kurulu_bagimsiz_uyeler http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/ana_sozlesmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırŞirket dışında görev almalarına sınırlandıran uygulama yoktur. Grup şirketlerinde görevleri bulunmaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKOMİTELERKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/Bildirim/281847 / http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yonetim_kurulu_bagimsiz_uyelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) BEKİR TURAN İNESİ-MERVE ALPARGUN ALTINTAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) BEKİR TURAN İNESİ-MERVE ALPARGUN ALTINTAŞ,AYŞE BİNAT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) BEKİR TURAN İNESİ, ERKAN ÇERÇİOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912988BIST