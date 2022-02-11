***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiSANAYİ ARSASIAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüORTAKLAR OSB - 47.043,36 metrekareAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13.12.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETToplam Alım Bedeli25.850.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,47Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%29,3Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,14Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%14,4İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,93Alım Koşulları12 AY EŞİT TAKSİTLEİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihOCAK 2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYENİ ÜRETİM HATTI YATIRIMI-ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTMASIKarşı TarafORTAKLAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞIKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiOSB ARSA ALIMIVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi13/12/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYOKTURMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiORTAKLAR OSB RAYİÇ BEDELİDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniORTAKLAR OSB RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILDIĞI İÇİNDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYOKTURDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYOKTURDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYOKTURİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYOKTURAçıklamalarOrtaklar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 10.02.2022 tarih 03 sayılı toplantısında alınan karar ile bölgenin onaylı parselasyon planında bulunan 47.043,36 metrekare alana sahip 550 ada 3 nolu parselin şirketimize 11.02.2022 tarih ve 038 sayılı yazıları ile tahsis yapıldığı bildirilmiştir.İlgili alanda 35.000 metrekare kapalı fabrika binası yapılacağı 13.12.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtilmiştir. Bu fabrika binasında tarımsal ve endüstriyel makina jant imalatı yapılacaktır. Bu yatırımlar için bu tahsis belgesi ile yatırım teşvik belgesine başvurusu yapılacaktır.Kamuya ve yatırımcılarımıza saygı ile duyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001040BIST