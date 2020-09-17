***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin, BİAŞ-2-3812 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevabenŞirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875461BIST