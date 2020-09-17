***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.09.2020 16:51
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin, BİAŞ-2-3812 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875461
BIST
17:121.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.109
En Düşük
1.100
17:127,5593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0551
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
17:128,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0661
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
17:12472,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,82
|Açılış
|: 472,20
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PEGYO
|1,65
|77.888.013
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.353.832
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|CMBTN
|112,30
|37.583.128
|% 9,99
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|25.443.141
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|22.724.963
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|737.592.691
|% -0,95
|
|AVOD
|4,44
|544.644.513
|% 9,90
|
|PETKM
|4,34
|464.666.629
|% -0,23
|
|SISE
|6,43
|378.694.425
|% 0,63
|
|GARAN
|6,70
|362.240.046
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,14
|737.592.691
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,58
|289.504.421
|% 4,64
|
|IHLAS
|1,07
|172.330.592
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,26
|286.867.293
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,79
|224.348.678
|% 0,00
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5527
|7,5563
|% 0,69
|
|Euro
|8,9218
|8,9290
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7303
|9,7791
|% 0,25
|
|Frank
|8,2787
|8,3286
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0091
|2,0192
|% 0,68
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-20,02
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-12,00
|
|Tam
|3.107
|3.184
|-12,67
|
|Yarım
|1.502
|1.540
|-6,14
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,14
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:26IHGZT
Yüzde 5.13 oranında artışla 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 682, 908 adet işlem
-
17:25ARTI
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 015 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 9, 776.00 milyon TL de
-
17:24ALGYO
Yüzde 4.40 oranında artışla 16.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 135, 901 adet işlem
-
17:23HURGZ
Yüzde 4.57 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 798, 951 adet işlem