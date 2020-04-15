***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz JMW Jant San.Tic.A.Ş. 01.04.2020 - 15.04.2020 tarihleri arasında üretime ara vermişti.Ülkemizdeki ve dünyadaki pandemik durumun (covit 19) etkisiyle satış ve satınalma süreçlerinde genel duruşlar meydana gelmiş ve bu süreler uzatılmıştır.İştirakimiz de üretimdeki bu arayı 04.05.2020 tarihine kadar uzatmıştır.Şirketimiz faaliyetlerine önem arzedecek bir etkisi yoktur.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838315BIST