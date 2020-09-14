***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu bugünkü toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.27.05.2019 tarihinde 11 nolu karar ile şirket olarak pay geri alım kararı alınmış ve borsa da açıklama yapılmıştı. Pay geri alımı için 7.000.000.TL fon ayrılmasına karşılığında azami 277.500 adet hisse alımı öngörülmüştü.Şirket yönetim kurulumuz, faaliyetlerimizin olumlu seyretmesi, hissemizin değerinin de olumlu performans göstermesi nedeniyle henüz gerçekleşmemiş olan kalan payların geri alım fonunu yatırımlarda kullanmak için pay geri alımını iptal etmiştir.Planlanan 7.000.000.TL fondan 3.008.491,26 TL lik 106.157 adet hisse alımı yapılmıştır. Henüz gerçekleşmeyen kısım için pay geri alımı iptal edilmiştir. Kap tan ilgili süreç iptali yapılacaktır.Alınan payların yıl sonuna kadar satılması planlanmaktadır. Sermayenin yaklaşık % 1 civarındadır.Pay satışı yapıldığında Kap'dan pay satışı hakkında açıklama ayrıca yapılacaktır.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874932BIST