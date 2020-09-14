***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 14:21
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu bugünkü toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.
27.05.2019 tarihinde 11 nolu karar ile şirket olarak pay geri alım kararı alınmış ve borsa da açıklama yapılmıştı. Pay geri alımı için 7.000.000.TL fon ayrılmasına karşılığında azami 277.500 adet hisse alımı öngörülmüştü.
Şirket yönetim kurulumuz, faaliyetlerimizin olumlu seyretmesi, hissemizin değerinin de olumlu performans göstermesi nedeniyle henüz gerçekleşmemiş olan kalan payların geri alım fonunu yatırımlarda kullanmak için pay geri alımını iptal etmiştir.
Planlanan 7.000.000.TL fondan 3.008.491,26 TL lik 106.157 adet hisse alımı yapılmıştır. Henüz gerçekleşmeyen kısım için pay geri alımı iptal edilmiştir. Kap tan ilgili süreç iptali yapılacaktır.
Alınan payların yıl sonuna kadar satılması planlanmaktadır. Sermayenin yaklaşık % 1 civarındadır.
Pay satışı yapıldığında Kap'dan pay satışı hakkında açıklama ayrıca yapılacaktır.
Kamuya saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874932
BIST
15:491.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
15:497,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
15:498,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0564
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9108
En Düşük
8,8309
15:49470,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,18
|Açılış
|: 470,41
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
470,58
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler15:49
|GRNYO
|2,75
|29.103.595
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.406.547
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.347.693
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.282.045
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.034.791
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.492.810
|% -10,00
|
|FENER
|35,92
|299.097.288
|% -9,97
|
|FORMT
|3,52
|164.330.626
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,26
|89.226.582
|% -9,47
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,17
|2.236.883.312
|% 3,26
|
|PETKM
|4,31
|787.854.006
|% 1,41
|
|SISE
|6,39
|732.151.534
|% 2,57
|
|IHLAS
|1,08
|445.512.597
|% 0,93
|
|ODAS
|2,65
|421.753.252
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,17
|2.236.883.312
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,08
|445.512.597
|% 0,93
|
|PETKM
|4,31
|787.854.006
|% 1,41
|
|ODAS
|2,65
|421.753.252
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,82
|246.641.386
|% 1,68
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4935
|7,4981
|% 0,34
|
|Euro
|8,9061
|8,9108
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6099
|9,6581
|% 0,80
|
|Frank
|8,2300
|8,2796
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,26
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|9,60
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|12,00
|
|Tam
|3.099
|3.176
|13,52
|
|Yarım
|1.498
|1.536
|6,54
|
|Çeyrek
|751
|768
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,08
|
|B. Petrol
|39,57
|39,57
|-0,26
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, PGSUS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 19 artarak (% 0.41 ) 1, 016
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, IDEAS, BALAT, VANGD, UZERB, EGCYO, MERIT, AVHOL, UFUK, TKURU
-
16:00
VAKKO, RODRG, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:00
PKENT, VERTU, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında