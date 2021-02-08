***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 12:03
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz, 30.04.2019 tarih ve 1004512 ID nolu Tevsi Yatırımları içeren teşvik belgesi almıştı.
Belge toplamı revizeler ile 95.017.326 TL olup, makina teçhizat yatırımını içermektedir. Teşvik belgesi kapsamında 2020 sonunda 46.738.196.TL yatırım yapılmıştır.
Yatırımlar modernizasyon, otomasyon, yeni ilave hat (Ana fabrika da zirai, iş makinası, endüstriyel jant imalatı) şeklinde gerçekleşmiştir.
Üretim kapasitemiz Aydın Sanayi odasının 11.06.2020 tarih 2020/100 sayılı ve 05/02/ 2021 tarih 2021/30 sayılı raporlarıyla yıllık 1.558.080.adet ten 1.876.320.adete çıkmış, %20,42 artmıştır.
Sayın ortaklarımızın ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908116
BIST
14:491.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
14:497,1244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0680
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1244
En Düşük
7,0275
14:498,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0626
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
14:49416,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,63
|Açılış
|: 416,58
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
416,66
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler14:49
|JANTS
|552,30
|52.184.139
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.958.334
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|9.830.774
|% 9,96
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1178
|7,1244
|% 0,96
|
|Euro
|8,5648
|8,5728
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,6925
|9,7411
|% 0,28
|
|Frank
|7,8526
|7,8999
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8867
|1,8962
|% 0,60
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|11,60
|
|Altın Gr.
|414
|414
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.735
|2.804
|41,62
|
|Yarım
|1.322
|1.357
|20,13
|
|Çeyrek
|663
|678
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,09
|
|B. Petrol
|60,14
|60,14
|0,58
|
Seans Raporu
14:49
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15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 26 kaybederek (% -0.14 ) 1, 615
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15:04XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 19, 201.00 milyon TL de
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15:04IHGZT
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 341, 776 adet işlem
-
15:03EGPRO
Yüzde 7.23 oranında artışla 43.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 678 adet işlem
-
15:01EMNIS
Yüzde 9.79 oranında artışla 41.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 103 adet işlem