***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 30.04.2019 tarih ve 1004512 ID nolu Tevsi Yatırımları içeren teşvik belgesi almıştı.Belge toplamı revizeler ile 95.017.326 TL olup, makina teçhizat yatırımını içermektedir. Teşvik belgesi kapsamında 2020 sonunda 46.738.196.TL yatırım yapılmıştır.Yatırımlar modernizasyon, otomasyon, yeni ilave hat (Ana fabrika da zirai, iş makinası, endüstriyel jant imalatı) şeklinde gerçekleşmiştir.Üretim kapasitemiz Aydın Sanayi odasının 11.06.2020 tarih 2020/100 sayılı ve 05/02/ 2021 tarih 2021/30 sayılı raporlarıyla yıllık 1.558.080.adet ten 1.876.320.adete çıkmış, %20,42 artmıştır.Sayın ortaklarımızın ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908116BIST