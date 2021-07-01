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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.07.2021 10:53



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında artan iş hacimlerimizi önümüzdeki dönemlerde karşılayabilmek için yaklaşık 50.000.000 TL tutarında teşvik belgesi kapsamında yeni üretim hattı  yatırımı yapılmasına, bu hattın 2022 yılı içinde tamamlanarak devreye alınmasına ve bu yatırım ile kapasitenin % 15 artırılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945380


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Çeyrek 792 811 7,68  
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