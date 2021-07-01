***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 10:53
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında artan iş hacimlerimizi önümüzdeki dönemlerde karşılayabilmek için yaklaşık 50.000.000 TL tutarında teşvik belgesi kapsamında yeni üretim hattı yatırımı yapılmasına, bu hattın 2022 yılı içinde tamamlanarak devreye alınmasına ve bu yatırım ile kapasitenin % 15 artırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945380
BIST
13:381.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:388,6898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
13:3810,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
13:38496,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,91
|Açılış
|: 496,08
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:38
|PKENT
|2.844,40
|4.402.152
|% 10,00
|
|GEDIK
|8,72
|19.654.448
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|6.816.514
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.294.395
|% 9,89
|
|ECZYT
|39,56
|156.733.559
|% 7,50
|
|KUTPO
|51,85
|1.849.852
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.852.092
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,34
|499.520.264
|% 0,48
|
|THYAO
|13,43
|390.026.571
|% 0,45
|
|SASA
|27,44
|266.714.675
|% 0,96
|
|ERBOS
|134,80
|234.534.991
|% 3,53
|
|YKBNK
|2,18
|202.391.408
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,18
|202.391.408
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,89
|169.458.002
|% 1,07
|
|GARAN
|8,34
|499.520.264
|% 0,48
|
|PEKGY
|1,07
|40.121.672
|% 7,00
|
|SKBNK
|1,06
|35.145.113
|% 0,00
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6874
|8,6898
|% -0,11
|
|Euro
|10,3221
|10,3279
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9274
|11,9872
|% -0,59
|
|Frank
|9,3431
|9,3994
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3080
|2,3196
|% -0,19
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,85
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|28,00
|
|Tam
|3.269
|3.353
|31,72
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|15,34
|
|Çeyrek
|792
|811
|7,68
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|0,85
|