***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında artan iş hacimlerimizi önümüzdeki dönemlerde karşılayabilmek için yaklaşık 50.000.000 TL tutarında teşvik belgesi kapsamında yeni üretim hattı yatırımı yapılmasına, bu hattın 2022 yılı içinde tamamlanarak devreye alınmasına ve bu yatırım ile kapasitenin % 15 artırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945380BIST