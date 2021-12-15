***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2021 14:23
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
31.12.2021 tarihinde iş kolumuzda sona erecek toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Umurlu Aydın da görüşmelere başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983367
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
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|Önceki Kapanış
|: 2.158
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2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
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14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 16,7000
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|Önceki Kapanış
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18:05845,44
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|: 819,62
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847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8039
|14,8062
|% 0,01
|
|Euro
|16,7325
|16,7934
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,18
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,03
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,07
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