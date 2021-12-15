***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2021 tarihinde iş kolumuzda sona erecek toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Umurlu Aydın da görüşmelere başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983367BIST