***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.07.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında fabrikamız da yeni üretim hattı yatırımı açıklaması yapılmıştır.Bu yatırım mevcut 30.04.2019 tarih ve 1004512 ID nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 45.132.615 TL tutar yatırım ile yapılmış ve tamamlanarak devreye alınmıştır.Mevcut kapasitemizde öncelikle %10, ilerleyen zamanlarda %15 varan artış sağlayacaktır.Sayın ortaklarımızın ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003072BIST