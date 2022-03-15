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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.03.2022 12:47
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.  22.03.2022 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul da sermayesini 82.020.000.TL'sından 25.000.000.TL sı artırarak 107.020.000.TL'sına çıkaracaktır. Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 1.250.000 adet 12.500.000.TL'lik hisse ile katılmasına bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında  oy birliği ile  karar verilmiştir. Diğer %50 lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italıan S.R.L katılacaktır. Ortaklık hisse payımız %49,9981 den %49,9985 çıkacaktır. Nakit sermaye artışı için 12.500.000.TL 23.03.2022 tarihinde iştirakimize ödenecektir. Toplam 25.000.000.TL nakit sermaye artışı iştirakimizde binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesinin artırılması için yapılmakta olan yatırımlarda kullanılacaktır. Şirketin üretim kapasitesi İlave hat ile birlikte 1.500.000.adetten 3.000.000.adete çıkacaktır. 2022 yılı içinde devreye alınması öngörülmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010528


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AYEN 9,87 58.279.259 % 8,70  
GZNMI 24,28 93.411.847 % 7,82  
TSPOR 5,61 433.381.762 % 7,68  
RAYSG 12,68 2.926.986 % 7,64  
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Riyal 3,9364 3,9561 % 0,14  
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Altın Gr. 918 918 -9,44  
Cumhuriyet 6.084 6.176 -73,00  
Tam 6.052 6.205 -63,39  
Yarım 2.925 3.001 -30,66  
Çeyrek 1.467 1.501 -15,33  
Gümüş.Ons 24,62 24,66 -0,40  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,20  
B. Petrol 101 101 -6,19  
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