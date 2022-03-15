***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 12:47
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş. 22.03.2022 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul da sermayesini 82.020.000.TL'sından 25.000.000.TL sı artırarak 107.020.000.TL'sına çıkaracaktır. Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 1.250.000 adet 12.500.000.TL'lik hisse ile katılmasına bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir. Diğer %50 lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italıan S.R.L katılacaktır. Ortaklık hisse payımız %49,9981 den %49,9985 çıkacaktır. Nakit sermaye artışı için 12.500.000.TL 23.03.2022 tarihinde iştirakimize ödenecektir. Toplam 25.000.000.TL nakit sermaye artışı iştirakimizde binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesinin artırılması için yapılmakta olan yatırımlarda kullanılacaktır. Şirketin üretim kapasitesi İlave hat ile birlikte 1.500.000.adetten 3.000.000.adete çıkacaktır. 2022 yılı içinde devreye alınması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010528
BIST
13:402.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,07
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
13:4014,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0162
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
13:4016,2959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1076
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
13:40919,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -8,65
|Açılış
|: 919,27
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler13:40
|PKENT
|397,20
|31.201.888
|% 10,00
|
|AYEN
|9,87
|58.279.259
|% 8,70
|
|GZNMI
|24,28
|93.411.847
|% 7,82
|
|TSPOR
|5,61
|433.381.762
|% 7,68
|
|RAYSG
|12,68
|2.926.986
|% 7,64
|
|GRSEL
|8,89
|297.386.152
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,80
|3.831.468
|% -6,30
|
|SERVE
|16,50
|72.541
|% -5,71
|
|MMCAS
|2,31
|39.180
|% -5,33
|
|EUYO
|3,00
|1.117.357
|% -4,76
|
|FROTO
|280,30
|1.496.918.572
|% 4,51
|
|KRDMD
|14,84
|1.352.329.075
|% 0,41
|
|THYAO
|26,50
|1.096.460.362
|% -0,45
|
|GARAN
|11,88
|980.316.231
|% 0,17
|
|EREGL
|34,52
|968.597.281
|% 0,35
|
|KARSN
|4,11
|736.197.219
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,35
|375.837.075
|% 0,60
|
|ODAS
|1,55
|171.299.370
|% 0,65
|
|YKBNK
|3,78
|392.180.915
|% 0,80
|
|KRDMD
|14,84
|1.352.329.075
|% 0,41
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7870
|14,7961
|% 0,11
|
|Euro
|16,2541
|16,2959
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,2569
|19,3535
|% 0,43
|
|Frank
|15,7142
|15,8089
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9364
|3,9561
|% 0,14
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-19,81
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-9,44
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|-73,00
|
|Tam
|6.052
|6.205
|-63,39
|
|Yarım
|2.925
|3.001
|-30,66
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|-15,33
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,20
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,19
|
Seans Raporu
13:40
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866