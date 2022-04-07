***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAydın Ortaklar Organize sanayi bölgesinde yapacağımız yeni fabrika yatırımı için , 06.04.2022 tarih ve 535188 nolu komple yeni yatırım niteliğinde , 589.800.076 TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmıştır.Bu teşvik belgesi ile 5.bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanılacaktır. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimini kapsamaktadır.belge bitiş süresi 23.03.2025 dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016747BIST