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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2022 09:32
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aydın Ortaklar Organize sanayi bölgesinde yapacağımız yeni fabrika yatırımı için , 06.04.2022 tarih ve 535188 nolu komple yeni yatırım niteliğinde , 589.800.076 TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
Bu teşvik belgesi ile 5.bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanılacaktır. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimini kapsamaktadır.
belge bitiş süresi 23.03.2025 dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016747


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PAGYO 12,39 1.207.446 % 9,94  
ARMDA 103,80 6.456.895 % 9,90  
ATSYH 20,98 39.883 % 8,14  
KONKA 16,27 72.428.940 % 7,82  
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Sterlin 19,2597 19,3563 % 0,48  
Frank 15,7547 15,8496 % 0,35  
Riyal 3,9186 3,9383 % 0,22  
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Altın Ons 1.928 1.928 2,62  
Altın Gr. 913 913 2,13  
Cumhuriyet 6.066 6.158 -23,00  
Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,34 24,38 -0,10  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 -0,04  
B. Petrol 103 103 1,52  
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