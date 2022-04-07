***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 09:32
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydın Ortaklar Organize sanayi bölgesinde yapacağımız yeni fabrika yatırımı için , 06.04.2022 tarih ve 535188 nolu komple yeni yatırım niteliğinde , 589.800.076 TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
Bu teşvik belgesi ile 5.bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanılacaktır. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimini kapsamaktadır.
belge bitiş süresi 23.03.2025 dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016747
BIST
10:332.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 21,59
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:3314,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0426
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7502
En Düşük
14,7005
10:3316,0990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0656
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:33913,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,64
|Açılış
|: 913,28
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:31
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.446
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|6.456.895
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|KONKA
|16,27
|72.428.940
|% 7,82
|
|BOBET
|4,38
|21.340.254
|% -4,58
|
|DITAS
|22,06
|453.276
|% -4,42
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|GZNMI
|40,00
|6.414.675
|% -4,21
|
|GRNYO
|2,25
|218.027
|% -3,85
|
|THYAO
|34,68
|634.897.604
|% 0,17
|
|ASELS
|26,18
|619.638.406
|% 2,51
|
|KRDMD
|15,82
|567.729.971
|% 2,26
|
|SASA
|62,85
|438.733.442
|% 2,61
|
|PETKM
|10,09
|320.092.132
|% 0,10
|
|ODAS
|2,11
|253.244.890
|% 1,93
|
|YKBNK
|4,22
|272.833.141
|% 1,20
|
|HALKB
|5,15
|228.763.363
|% 4,04
|
|KRDMD
|15,82
|567.729.971
|% 2,26
|
|VAKBN
|3,78
|133.564.927
|% 1,89
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7453
|14,7515
|% 0,31
|
|Euro
|16,0905
|16,1021
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,2597
|19,3563
|% 0,48
|
|Frank
|15,7547
|15,8496
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9186
|3,9383
|% 0,22
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,62
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,52
|