***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.245.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 1.110.000 7.714.500,000 695,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 NâmaB Grubu, JANTS, TREJANT00011 9.990.000 69.430.500,000 695,00000 B Grubu B Grubu, JANTS, TREJANT00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.100.000 77.145.000,000 695,00000Ek AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda çıkarılmış sermayesinin %695 i oranında pay sahiplerine A ve B grubu payları oranında bedelsiz kaydi payın temettü olarak dağıtılması kararı alınmıştır. 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 11.100.000 (Onbirmilyon yüzbin) TL'den 88.245.000 (Seksensekizmilyon ikiyüzkırkbeşbin) TL'ye 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere bedelsiz olarak artırılmasına ve artırılan kısmı teşkil eden toplam 77.145.000 (Yetmişyedimilyonyüzkırkbeşbin) TL tutarın tamamının, 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmasına, sermaye artırımı karşılığında A ve B grubu paylar karşılığında A ve B grubu paylar olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli 77.145.000 (Yetmişyedimilyonyüzkırkbeşbin) adet kaydi pay ihraç edilmesine, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlanmasından sonra dağıtılmasına, şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine, işbu değişiklik için SPK'dan gerekli izinlerin alınmasından sonra ihraç belgesinin tescil ve ilan edilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923678BIST