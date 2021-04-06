Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2021 10:29



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.245.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 1.110.000 7.714.500,000 695,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 Nâma
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 9.990.000 69.430.500,000 695,00000 B Grubu B Grubu, JANTS, TREJANT00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.100.000 77.145.000,000 695,00000

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda çıkarılmış sermayesinin %695 i oranında pay sahiplerine A ve B grubu payları oranında bedelsiz kaydi payın temettü olarak dağıtılması kararı alınmıştır. 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 11.100.000 (Onbirmilyon yüzbin) TL'den 88.245.000 (Seksensekizmilyon ikiyüzkırkbeşbin) TL'ye 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere bedelsiz olarak artırılmasına ve artırılan kısmı teşkil eden toplam 77.145.000 (Yetmişyedimilyonyüzkırkbeşbin) TL tutarın tamamının, 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmasına, sermaye artırımı karşılığında A ve B grubu paylar karşılığında A ve B grubu paylar olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli 77.145.000 (Yetmişyedimilyonyüzkırkbeşbin) adet kaydi pay ihraç edilmesine, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlanmasından sonra dağıtılmasına, şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine, işbu değişiklik için SPK'dan gerekli izinlerin alınmasından sonra ihraç belgesinin tescil ve ilan edilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923678


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:551.407
Değişim :  -0,93% |  -13,23
Açılış :  1.421  
Önceki Kapanış :  1.421  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.404
BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 33,88 118.614 % 10,00  
FRIGO 47,14 31.837.533 % 9,99  
MRSHL 285,50 3.192.034 % 9,98  
NTGAZ 13,67 1.555.646 % 9,98  
TKURU 251,70 2.496.776 % 9,96  
daha fazla
13:55 Alış Satış %  
Dolar 8,1827 8,1867 % 0,72  
Euro 9,7338 9,7427 % 0,75  
Sterlin 11,2638 11,3202 % 0,45  
Frank 8,7598 8,8126 % 0,63  
Riyal 2,1724 2,1833 % 0,46  
daha fazla
13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -5,04  
Altın Gr. 456 456 -0,24  
Cumhuriyet 3.023 3.069 6,00  
Tam 3.006 3.082 6,05  
Yarım 1.453 1.491 2,92  
Çeyrek 729 745 1,46  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 -0,20  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 -0,03  
B. Petrol 63,23 63,23 0,49  
Seans Raporu 13:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru