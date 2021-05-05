***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR DAĞITIMI KAPSAMINDA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI TESCİLİ VE HAK KULLANIM TARİHİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.245.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 1.110.000 7.714.500,000 695,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 NâmaB Grubu, JANTS, TREJANT00011 9.990.000 69.430.500,000 695,00000 B Grubu B Grubu, JANTS, TREJANT00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.100.000 cek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 05.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz, kar dağıtımı kapsamında 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere , sermayenin 11.100.000 TL'den bedelsiz %695 artırılarak (77.145.000 TL) 88.245.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 29.04.2021 tarihi ve 2021/22 nolu SPK Bülteninde onaylanmıştır.Yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar ile bedelsiz sermaye artışı tamamlandığından Aydın Ticaret Sicil müdürlüğüne 05.05.2021 tarihinde tescili yapılmıştır. Bedelsiz pay ödeme tarihi 11.05.2021 'dir. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934659BIST