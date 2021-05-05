***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2021 15:56
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAR DAĞITIMI KAPSAMINDA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI TESCİLİ VE HAK KULLANIM TARİHİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.245.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 1.110.000 7.714.500,000 695,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 Nâma
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 9.990.000 69.430.500,000 695,00000 B Grubu B Grubu, JANTS, TREJANT00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.100.000 cek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 05.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kar dağıtımı kapsamında 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere , sermayenin 11.100.000 TL'den bedelsiz %695 artırılarak (77.145.000 TL) 88.245.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 29.04.2021 tarihi ve 2021/22 nolu SPK Bülteninde onaylanmıştır.
Yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar ile bedelsiz sermaye artışı tamamlandığından Aydın Ticaret Sicil müdürlüğüne 05.05.2021 tarihinde tescili yapılmıştır. Bedelsiz pay ödeme tarihi 11.05.2021 'dir. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ ONAYLI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934659
BIST