***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.09.2020 10:13
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞEFİK ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.04.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GRUP ŞİRKEYLERİNDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 77.22 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR Hayır YOKTUR
ERCAN ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 10.04.2018 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİ Evet 1.84 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR Hayır YOKTUR
ERKAN ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.04.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Hayır 0.01 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ATA CANER ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.04.2018 İcrada Görevli YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR Hayır 0 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR Hayır YOKTUR
BEKİR TURAN İNESİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 10.04.2018 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Hayır 0 YOKTUR Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM,DENETİM,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTELERİ
MERVE ALPARGUN ALTINTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.04.2018 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Evet 0 YOKTUR Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM VE DENETİM KOMİTESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875386
BIST
11:301.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.106
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|Önceki Kapanış
|: 1.107
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1.108
En Düşük
1.103
11:307,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,5600
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|Önceki Kapanış
|: 7,5240
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7,5443
En Düşük
7,4825
11:308,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 8,9000
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|Önceki Kapanış
|: 8,8700
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8,9123
En Düşük
8,8040
11:30471,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
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|Açılış
|: 471,21
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|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:30
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|9.091.549
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,14
|310.127.595
|% -0,95
|
|AVOD
|4,35
|265.674.307
|% 7,67
|
|PETKM
|4,35
|208.520.127
|% 0,00
|
|RTALB
|52,15
|192.343.110
|% 1,86
|
|SISE
|6,39
|162.626.348
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,14
|310.127.595
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|102.617.056
|% -0,92
|
|AVOD
|4,35
|265.674.307
|% 7,67
|
|TSKB
|1,08
|57.160.105
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,53
|78.690.795
|% 1,32
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5401
|7,5443
|% 0,53
|
|Euro
|8,9061
|8,9103
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7325
|9,7813
|% 0,27
|
|Frank
|8,2432
|8,2929
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0039
|2,0139
|% 0,42
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-13,87
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|-5,25
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,55
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,10
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