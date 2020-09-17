***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞEFİK ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.04.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GRUP ŞİRKEYLERİNDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 77.22 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR Hayır YOKTURERCAN ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 10.04.2018 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİ Evet 1.84 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR Hayır YOKTURERKAN ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.04.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Hayır 0.01 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİATA CANER ÇERÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.04.2018 İcrada Görevli YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR Hayır 0 A-B Bağımsız Üye Değil YOKTUR Hayır YOKTURBEKİR TURAN İNESİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 10.04.2018 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Hayır 0 YOKTUR Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM,DENETİM,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTELERİMERVE ALPARGUN ALTINTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.04.2018 İcrada Görevli Değil YOKTUR YOKTUR Evet 0 YOKTUR Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM VE DENETİM KOMİTESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875386BIST