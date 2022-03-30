***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiJMW JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAFİF TİCARİ VE BİNEK OTO JANT İMALATI 107020000 53508500 TRY 49,99 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013919BIST