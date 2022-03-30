***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2022 09:50
Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
JMW JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAFİF TİCARİ VE BİNEK OTO JANT İMALATI 107020000 53508500 TRY 49,99 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013919
BIST
12:232.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 24,53
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:2314,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0954
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6710
En Düşük
14,5332
12:2316,3693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1840
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:23904,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,81
|Açılış
|: 904,16
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ULUSE
|103,00
|10.725.747
|% 9,98
|
|PRZMA
|3,93
|2.881.238
|% 8,86
|
|ISFIN
|3,39
|260.297.159
|% 8,65
|
|DESA
|14,37
|18.109.418
|% 7,72
|
|ADESE
|0,77
|44.090.585
|% 6,94
|
|CEOEM
|14,34
|94.060.176
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|217,50
|18.487.166
|% -7,41
|
|KAREL
|12,96
|71.804.583
|% -7,03
|
|DZGYO
|2,72
|23.356.215
|% -6,21
|
|THYAO
|31,42
|1.902.968.227
|% -0,70
|
|ASELS
|24,52
|1.152.039.765
|% 2,51
|
|GARAN
|12,20
|1.130.319.266
|% 0,74
|
|SISE
|15,28
|849.867.656
|% 1,19
|
|PETKM
|9,12
|650.825.597
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,07
|553.176.510
|% 1,75
|
|ODAS
|1,66
|211.184.361
|% 1,22
|
|CEMAS
|1,19
|131.764.386
|% 5,31
|
|TSKB
|1,48
|154.075.913
|% 3,50
|
|GARAN
|12,20
|1.130.319.266
|% 0,74
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6625
|14,6680
|% 0,65
|
|Euro
|16,3608
|16,3703
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,2174
|19,3138
|% 1,03
|
|Frank
|15,7954
|15,8905
|% 1,32
|
|Riyal
|3,8972
|3,9168
|% 0,66
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-1,74
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,76
|
|Cumhuriyet
|5.998
|6.089
|45,00
|
|Tam
|5.973
|6.122
|48,48
|
|Yarım
|2.887
|2.962
|23,45
|
|Çeyrek
|1.448
|1.481
|11,73
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,70
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,75
|