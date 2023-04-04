***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERCAN ÇERÇİOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-MURAHHAS ÜYE İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİÇAĞLAYAN SEVEN GENEL MÜDÜR Endüstri Mühendisi GENEL MÜDÜR VEKİLİ YOKTURTAMER ÇERÇİOĞLU PAZARLAMA SATIŞ DİREKTÖRÜ Yönetici PAZARLAMA SATIŞ MÜDÜRÜ YOKTURATA CANER ÇERÇİOĞLU GENEL KOORDİNATÖR Ekonomist PAZARLAMA SATIŞ YOKTURERSOY ÖZSOY TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Endüstri Mühendisi YOKTUR YOKTURONUR KARAGÖZ KALİTE KONTROL DİREKTÖRÜ Maden Mühendisi / Metalurjist KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ YOKTURMURAT KEÇECİ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi BAKIM MÜDÜRÜ YOKTURHİDAYET GÜRÇAY ARGE DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi SSH VE SÜREÇ GELİŞTİRME YOKTUROKAN BEHZATOĞLU ÜRÜN TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi YOKTUR YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131650BIST