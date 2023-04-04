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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2023 18:33
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERCAN ÇERÇİOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-MURAHHAS ÜYE İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİ
ÇAĞLAYAN SEVEN GENEL MÜDÜR Endüstri Mühendisi GENEL MÜDÜR VEKİLİ YOKTUR
TAMER ÇERÇİOĞLU PAZARLAMA SATIŞ DİREKTÖRÜ Yönetici PAZARLAMA SATIŞ MÜDÜRÜ YOKTUR
ATA CANER ÇERÇİOĞLU GENEL KOORDİNATÖR Ekonomist PAZARLAMA SATIŞ YOKTUR
ERSOY ÖZSOY TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Endüstri Mühendisi YOKTUR YOKTUR
ONUR KARAGÖZ KALİTE KONTROL DİREKTÖRÜ Maden Mühendisi / Metalurjist KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ YOKTUR
MURAT KEÇECİ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi BAKIM MÜDÜRÜ YOKTUR
HİDAYET GÜRÇAY ARGE DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi SSH VE SÜREÇ GELİŞTİRME YOKTUR
OKAN BEHZATOĞLU ÜRÜN TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi YOKTUR YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131650


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Tam 8.466 8.580 179,00  
Yarım 4.150 4.198 87,00  
Çeyrek 2.075 2.099 44,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,92  
Gümüş Gr. 15,38 15,40 0,59  
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