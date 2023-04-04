***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2023 18:33
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERCAN ÇERÇİOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-MURAHHAS ÜYE İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİ
ÇAĞLAYAN SEVEN GENEL MÜDÜR Endüstri Mühendisi GENEL MÜDÜR VEKİLİ YOKTUR
TAMER ÇERÇİOĞLU PAZARLAMA SATIŞ DİREKTÖRÜ Yönetici PAZARLAMA SATIŞ MÜDÜRÜ YOKTUR
ATA CANER ÇERÇİOĞLU GENEL KOORDİNATÖR Ekonomist PAZARLAMA SATIŞ YOKTUR
ERSOY ÖZSOY TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Endüstri Mühendisi YOKTUR YOKTUR
ONUR KARAGÖZ KALİTE KONTROL DİREKTÖRÜ Maden Mühendisi / Metalurjist KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ YOKTUR
MURAT KEÇECİ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi BAKIM MÜDÜRÜ YOKTUR
HİDAYET GÜRÇAY ARGE DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi SSH VE SÜREÇ GELİŞTİRME YOKTUR
OKAN BEHZATOĞLU ÜRÜN TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi YOKTUR YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131650
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0405
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1443
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 24,46
|Açılış
|: 1.248,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2184
|19,2229
|% 0,21
|
|Euro
|21,0483
|21,0640
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,9396
|24,0597
|% 0,74
|
|Frank
|21,1237
|21,2510
|% 0,85
|
|Riyal
|5,1093
|5,1349
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.021
|35,72
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.250
|24,86
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.466
|8.580
|179,00
|
|Yarım
|4.150
|4.198
|87,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|0,59
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
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17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
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17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
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17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE