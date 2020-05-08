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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

08.05.2020 18:19
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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/05/2020
Karar Sayısı
06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ :   08.05.2020
KARAR SAYISI  :   06
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 2.BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
A)                 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 31.03.2020 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem hazırlanan özet finansal tablolar ile açıklayıcı notlar ve yönetim kurulu özet faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
B)                 Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
C)            erçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
 
D)        Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükte bulunan raporlama standartlarına gore hazırlanmış olan finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun, İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili  gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
 
                          Saygılarımızla,
 
                            Jantsa Jant
                    Sanayi ve Ticaret A.Ş
 
      Ercan Çerçioğlu              Erkan Çerçioğlu
          Yön.Kur.Başkan Vek.                    Yön.Kur.Üyesi
                                                                                               




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843768


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