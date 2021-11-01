***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 18:33
nın Tarihi
yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 01.11.2021
KARAR SAYISI : 17
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 2.BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
A) JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 30.09.2021 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem özet finansal tablolar ile açıklayıcı notlar ve ara dönem özet yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
B) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
C) Kurumsal yönetim uyum raporu ve bilgi formunun incelendiğini eksiklik içermediğini, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
D) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükte bulunan raporlama standartlarına gore hazırlanmış olan finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun, İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Jantsa Jant
Sanayi ve Ticaret A.Ş
Ercan Çerçioğlu Erkan Çerçioğlu
Yön.Kur.Başkan Vek. Yön.Kur.Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973644
BIST