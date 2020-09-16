***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.09.2020 09:40
***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler JANTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ercan Çerçioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875220
BIST
10:281.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
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1.117
En Düşük
1.113
10:287,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4993
En Düşük
7,4788
10:288,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,8650
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|Önceki Kapanış
|: 8,8900
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8,8961
En Düşük
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10:28473,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,65
|Açılış
|: 473,44
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|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:27
|VAKFN
|4,04
|5.458.981
|% 1.168,47
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|54.799.328
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,48
|12.430.347
|% -9,31
|
|GSRAY
|3,30
|20.475.218
|% -8,33
|
|BJKAS
|3,13
|7.860.641
|% -8,21
|
|PETKM
|4,40
|161.954.441
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|137.883.256
|% 0,47
|
|SASA
|16,75
|130.052.993
|% 2,95
|
|KRDMD
|3,10
|106.095.746
|% -0,32
|
|PETUN
|23,88
|69.275.324
|% 0,76
|
|PETKM
|4,40
|161.954.441
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|106.095.746
|% -0,32
|
|IHLAS
|1,08
|24.658.724
|% 2,86
|
|SISE
|6,38
|137.883.256
|% 0,47
|
|KUYAS
|2,51
|35.396.389
|% 9,60
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4966
|7,4990
|% 0,12
|
|Euro
|8,8911
|8,8949
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6256
|9,6739
|% -0,02
|
|Frank
|8,2282
|8,2777
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|10,20
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,74
|