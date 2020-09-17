***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2020 09:27
***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler JANTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şefik Çerçioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875367
BIST
12:151.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:157,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:158,9032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:15471,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,50
|Açılış
|: 471,51
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:13
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.131.898
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,11
|414.358.879
|% -1,89
|
|AVOD
|4,42
|377.413.939
|% 9,41
|
|PETKM
|4,32
|253.389.774
|% -0,69
|
|RTALB
|51,10
|231.480.904
|% -0,20
|
|GARAN
|6,67
|228.196.964
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,11
|414.358.879
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,07
|122.804.459
|% -1,83
|
|AVOD
|4,42
|377.413.939
|% 9,41
|
|KARSN
|3,03
|218.849.715
|% 3,06
|
|SKBNK
|1,51
|107.314.129
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5463
|7,5494
|% 0,60
|
|Euro
|8,8985
|8,9041
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7574
|9,8064
|% 0,53
|
|Frank
|8,2432
|8,2928
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0053
|2,0153
|% 0,49
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-15,55
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-3,56
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-1,73
|
|Çeyrek
|755
|772
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,33
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 32 kaybederek (% -0.51 ) 1, 230
-
12:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, IHLAS, GUSGR
-
12:29XU100
Endeks 1, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 5, 027.00 milyon TL de
-
12:28BRKSN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 533, 843 adet işlem
-
12:27ARMDA
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 254 adet işlem