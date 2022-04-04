***JANTS* *KARTN* *HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***JANTS******KARTN******HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HLGYO, JANTS, KARTN05.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaHALK GMYO HLGYO 0,0026143 0,0026143JANTSA JANT SANAYI JANTS 0,9 0,81KARTONSAN KARTN 1,8258268 1,6432441Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015518BIST