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***JANTS* *KARTN* *HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

04.04.2022 17:14
***JANTS* *KARTN* *HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***JANTS******KARTN******HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO, JANTS, KARTN

05.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
HALK GMYO HLGYO 0,0026143 0,0026143
JANTSA JANT SANAYI JANTS 0,9 0,81
KARTONSAN KARTN 1,8258268 1,6432441


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015518


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BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 78,10 6.834.284 % 10,00  
IPEKE 18,95 162.798.359 % 9,98  
ULKER 17,11 289.467.428 % 9,96  
AYGAZ 30,26 122.456.757 % 9,96  
ULUSE 137,00 1.768.670 % 9,95  
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17:32 Alış Satış %  
Dolar 14,7025 14,7047 % 0,14  
Euro 16,1553 16,1684 % -0,31  
Sterlin 19,2257 19,3221 % 0,15  
Frank 15,8023 15,8975 % -0,00  
Riyal 3,9072 3,9267 % 0,12  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 10,58  
Altın Gr. 913 913 3,93  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 -0,13  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 -0,11  
B. Petrol 108 108 3,58  
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