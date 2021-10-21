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***JANTS* *KARTN* *KAPLM* *OSTIM* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

21.10.2021 16:41



***JANTS******KARTN******KAPLM******OSTIM******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler JANTS, KAPLM, KARTN, OSTIM, OYAKC

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
JANTS 1 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E CENGİZ ÖZTÜRK 18.229,350
JANTS 2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E REMZİ ÖZTÜRK 18.229,350
KAPLM 3 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İSMAİL AKSOY 187,499
KARTN 4 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E DEBORAH DALY İZ 27.495,279
OSTIM 5 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E HABİB GÖKSU 1.792,125
OSTIM 6 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E HACER GÖKSU 1.792,125
OYAKC 7 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E MEHMET BULAT 385,250

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Topta satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971703


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Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
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